Jairo Guzmán: “La necesidad de cambio sigue estando en la sociedad”

El director ejecutivo de PAMI Santa Cruz y referente de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y dialogó en el programa El Mediador sobre el armado electoral y el crecimiento del partido en la provincia.

“Estamos muy contentos por la gran aceptación que ha tenido el espacio, más que nada siendo una provincia que siempre se la tildó de ultrakirchnerista”, expresó Guzmán, y agregó: “La ciudadanía demostró que ya no compra buzones. La necesidad de cambio sigue estando en la sociedad y La Libertad Avanza es la representación clara de ese cambio que necesita Santa Cruz”.

El dirigente reconoció que, si bien el acompañamiento es positivo, existen “localidades que son más difíciles, que ya sabemos que son bastiones ideológicos más duros de diferentes espacios políticos”. Sin embargo, aseguró que en general tienen "muy buena aceptación en todos los lugares donde vamos".

Respecto al armado político, Guzmán indicó que el espacio mantiene diálogo con “un brazo del peronismo que hoy quedó huérfano”, así como también con sectores del PRO y la UCR. "Somos un espacio abierto a las personas que crean que las ideas de la libertad y las ideas que tiene Javier Milei son las que van a traer desarrollo a la provincia", sostuvo.

Asimismo, aclaró que actualmente no están trabajando en alianzas sino en un armado propio. Aunque no descartó la posibilidad de encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza, señaló que “todavía no hay nombres definidos” y remarcó que “la política es muy dinámica”.

En otro tramo de la entrevista, Guzmán lanzó una crítica al contexto provincial: “Santa Cruz hoy vive en una burbuja de tiempo. No avanzó y no se proyecta que vaya a avanzar con los políticos que tenemos hoy. No hay desarrollo, no tenemos educación, no tenemos seguridad. Es muy difícil que podamos avanzar si seguimos eligiendo siempre a los mismos”.

Finalmente, destacó su experiencia en el sector privado y aseguró que eso le permite conocer y hablar "el mismo idioma" que los emprendedores y empresarios: “Los políticos de hoy en día hablan otro idioma. ¿Por qué? Porque su origen es otro. No conocen el barro del desarrollo privado, del emprendedurismo. Entonces, yo me involucré en política por eso. Porque creo en que hay que dar una vuelta de página en la provincia”.