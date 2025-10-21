Monserrat Campos: “El sistema electoral es perfecto, no hay posibilidad de fraude”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la secretaria del Juzgado Electoral Federal, María Monserrat Campos, se refirió al sistema de Boleta Única de Papel que se utilizará en las próximas elecciones y aseguró que la nueva forma de votar “es muy sencilla”.

“Sí tenemos grandes diferencias. Ya no existe más el cuarto oscuro, sino que toda la mesa funciona dentro del aula, tanto los presidentes de mesa, los fiscales, las cabinas de votación, todos están en el mismo ámbito y a la vista de todos; hay una boleta única de papel que reemplaza las boletas partidarias y no hay más sobres. La boleta se dobla dentro de la cabina, por la línea punteada, y se introduce directamente por el elector en la urna”, detalló.

Según indicó, habrá a disposición dos cabinas para que se puedan usar simultáneamente. Aunque será la autoridad de mesa quien lo maneje “en base al flujo de votantes”.

En caso de que el elector incurra en un error debe salir de la cabina, avisar que se equivocó y esa boleta se colocará dentro de un sobre que vuelve a la Junta Electoral Nacional. Las autoridades de mesa le brindarán una nueva boleta para emitir su voto.

Campos también aclaró que se proveerá de un bolígrafo indeleble.

“Nosotros estamos enviando dentro del material electoral lo suficiente como para que sobren y todo el mundo pueda votar con ese bolígrafo. Está previsto el bolígrafo y se te va a entregar un bolígrafo color negro”, indicó.

Para finalizar, recordó que en Argentina el voto es obligatorio y, en caso de no concurrir, hay que justificar la no emisión.

“Hay causales que tiene el Código Electoral Nacional como son estar a más de 500 kilómetros, que en ese caso tienen que ir a una delegación de la policía en su caso, presentar el pasaje de avión que viajaron hace dos semanas a Buenos Aires ese día. Algo tienen que presentar que justifique y dé constancia de lo que está presentando”, señaló.

Y también se contemplan razones de fuerza mayor como cuestiones médicas.

“Sea la causal que sea, tiene que acompañarla junto con los datos de su DNI, etc., para poder justificar la no emisión del voto”, remarcó.

Por último, Campos destacó la transparencia del sistema electoral argentino.

“Es perfecto, obviamente hay cosas que uno puede mejorar siempre, pero fíjense que en elecciones que han sido muy cerquita el que ganó y los que perdieron ni siquiera en esos casos se cuestiona la legitimidad del que ganó. Eso quiere decir que hay mucha confianza porque es perfecto el sistema, no falla. No hay posibilidad de fraude”, afirmó.

Por otro lado, Campos recordó que para emitir un voto válido se debe marcar “una sola agrupación” por categoría.

“Si yo elijo dos agrupaciones diferentes porque me gusta el candidato de una y el tercero de la otra es un voto nulo. Lo que elegimos son agrupaciones políticas, no personas dentro de las que presenta cada agrupación. Elegimos una sola agrupación, voto válido; elegimos dos para la misma categoría, voto nulo”, precisó.

Según indicó, vale “cualquier marca que, de forma indubitable, le diga a la autoridad de mesa cuál fue su preferencia”. Puede ser un tilde, una X, un redondel, pero “tiene que ser indubitable”.