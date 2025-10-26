Grasso: “Estas elecciones son un plebiscito de las gestiones”

El intendente de Río Gallegos votó en la Escuela Hernando de Magallanes y destacó la importancia de la participación ciudadana. También se refirió al impacto de las medidas nacionales y llamó a “defender los intereses de Santa Cruz”.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, emitió su voto en la Escuela N°1 Hernando de Magallanes, ubicada en Maipú 53, en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. El jefe comunal evaluó el desarrollo de la jornada y expresó su mirada sobre el contexto político provincial. “Veo una expectativa grande, necesitamos tener lo que dijeron con tantas ganas. Esto es un plebiscito de las gestiones”, afirmó el mandatario local al salir del establecimiento.

Grasso subrayó que el proceso electoral trasciende las afinidades personales y partidarias. “Es un plebiscito importante, más allá de la exposición que muchos tengan con simpatías. Nosotros llevamos una campaña relacionada a defender los intereses de Santa Cruz, los puntos de vista”, manifestó.

En relación al panorama económico, advirtió sobre las consecuencias de las medidas nacionales en los municipios. “Si tenés una devaluación vas a tener un problema con los municipios. Hay que pensar en otras metodologías”, señaló el intendente, marcando su postura frente a los desafíos financieros que atraviesan las administraciones locales.

También hizo hincapié en la continuidad del trabajo político desde su gestión. “Queremos seguir defendiendo las ideas, los intereses de la gente. Ojalá la gente después de este domingo marque un antes y un después, más allá de lo que quiere hacer cada uno de forma individual”, expresó.

Sobre la composición legislativa, sostuvo que el peronismo busca retener su presencia mayoritaria. “La mayor cantidad de bancas en juego son del peronismo y esperamos tener mayor participación”, comentó.

Finalmente, se refirió al ritmo de la votación y al compromiso ciudadano: “Ojalá podamos superar el 70% como lo anterior. El sistema es rápido, la gente piensa venir sobre la hora”, concluyó Grasso tras sufragar en su mesa.

