Legislativas 2025: ya votó el 41% del padrón y los principales dirigentes

Seguí la jornada. Votan 36 millones de argentinos para renovar el Congreso. Perlitas, encuestas y primeros resultados de la primera gran prueba de Milei.

EL PAIS26 de octubre de 2025
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.

15:05

Hasta las 14 votó el 41%.del padrón.

14:49

Hasta las 14 votó el 34%.del padrón.

14:00

“Estamos en una elección crucial”, sostuvo Massa tras emitir su voto en Tigre

Comentó que a las 17.00hs, después de almorzar con su familia, se irá hasta La Plata para esperar los resultados.

13:50

Adorni votó y dijo que no ve estas elecciones como un plebiscito a Milei

“Mañana va a seguir todo tal como venía ocurriendo”, dijo.

Pablo Grasso pidió “unidad, escucha y empatía” tras la victoria electoral

LA CIUDAD26 de octubre de 2025

El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.

