Alicia Kirchner: “Cada voto es una forma de revitalizar la democracia”

La senadora nacional emitió su voto en Río Gallegos y destacó la alta participación ciudadana. En la antesala del 15° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresó un emotivo recuerdo hacia su hermano.

LA PROVINCIA 26 de octubre de 2025El Mediador El Mediador
571136540_841367944894750_6329143380553947025_n

En el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebran este domingo 26 de octubre en todo el país, la senadora nacional Alicia Kirchner participó de la jornada electoral en la Escuela Primaria N°1 de Río Gallegos, donde emitió su voto a las 14:00.

“Como cada jornada cuando votamos, es revitalizar la democracia”, expresó tras sufragar. La exgobernadora destacó la alta concurrencia desde las primeras horas y subrayó la importancia de que la ciudadanía se exprese “en función del rumbo que tiene que tomar nuestra provincia, nuestro país”.

webvero - 2025-10-26T155942.516Legislativas 2025: ya votó el 41% del padrón y los principales dirigentes

Consultada sobre el nuevo sistema de boleta única de papel, Kirchner prefirió esperar al recuento para evaluar su impacto: “Creo que ahí vamos a estar en condiciones de dar una evaluación”.

La jornada estuvo atravesada por una carga emocional: mañana se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresidente de la Nación y figura central en la historia política de Santa Cruz.

“Pensaba que estamos votando un 26 y no un 27. Espero que en algún lado nos esté mirando”, dijo conmovida. “De lo que estoy segura es que va a apostar siempre por Santa Cruz y por la gente”.

Último Momento
webvero (8)

Pablo Grasso pidió “unidad, escucha y empatía” tras la victoria electoral

LA CIUDAD26 de octubre de 2025

El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias