Alicia Kirchner: “Cada voto es una forma de revitalizar la democracia”

En el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebran este domingo 26 de octubre en todo el país, la senadora nacional Alicia Kirchner participó de la jornada electoral en la Escuela Primaria N°1 de Río Gallegos, donde emitió su voto a las 14:00.

“Como cada jornada cuando votamos, es revitalizar la democracia”, expresó tras sufragar. La exgobernadora destacó la alta concurrencia desde las primeras horas y subrayó la importancia de que la ciudadanía se exprese “en función del rumbo que tiene que tomar nuestra provincia, nuestro país”.

Consultada sobre el nuevo sistema de boleta única de papel, Kirchner prefirió esperar al recuento para evaluar su impacto: “Creo que ahí vamos a estar en condiciones de dar una evaluación”.

La jornada estuvo atravesada por una carga emocional: mañana se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresidente de la Nación y figura central en la historia política de Santa Cruz.

“Pensaba que estamos votando un 26 y no un 27. Espero que en algún lado nos esté mirando”, dijo conmovida. “De lo que estoy segura es que va a apostar siempre por Santa Cruz y por la gente”.