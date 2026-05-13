El Consejo Municipal de Discapacidad alertó por el impacto de los recortes y reforzó el trabajo en políticas inclusivas

En el Concejo Deliberante se desarrolló una nueva sesión del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI), con la participación de referentes de organizaciones sociales, consejos consultivos, concejales, funcionarios municipales, equipos técnicos y familias autoconvocadas.

La jornada fue encabezada por el presidente del COMUDI, Guillermo Rodríguez, y estuvo centrada en el análisis de la situación actual del sector, el impacto de los recortes nacionales y provinciales, y la presentación de nuevos proyectos vinculados a la inclusión y la accesibilidad.

Uno de los principales temas abordados fue la preocupación creciente por la reducción de programas y herramientas destinadas a personas con discapacidad. En ese marco, Andrés Berop, responsable de los consejos consultivos municipales, señaló que existe “una situación muy delicada” que afecta directamente a familias e instituciones.

“La expectativa siempre es grande, pero también es un tema de lucha por todo lo que estamos pasando”, expresó. Además, sostuvo que “la quita de derechos a las personas con discapacidad es muy fuerte” y remarcó la presencia de padres autoconvocados que atraviesan distintas dificultades vinculadas a la falta de respuestas.

Durante la sesión también se avanzó en iniciativas impulsadas desde el ámbito municipal junto a organizaciones y equipos técnicos. Entre ellas, se presentó una maqueta del denominado “Parque de los Dinosaurios”, un proyecto inclusivo desarrollado con tecnología de impresión 3D y articulado con distintas áreas municipales.

Berop destacó que la propuesta busca integrar a instituciones y ONG de la ciudad y afirmó que “la respuesta de las organizaciones viene siendo muy positiva”.

Asimismo, participaron representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), fundaciones y distintas áreas del Ejecutivo Municipal, fortaleciendo el trabajo articulado y el intercambio de propuestas.

Por su parte, la directora general de Coordinación de Desarrollo Comunitario, Andrea Barría, resaltó la importancia de sostener estos espacios de participación y diálogo. En ese sentido, adelantó que próximamente se presentarán nuevas iniciativas vinculadas a políticas inclusivas.

“Vamos a tratar temas muy importantes y todo lo que surja de acá lo vamos a comunicar para que la comunidad esté al tanto”, indicó.

Barría también se refirió al contexto actual y cuestionó la falta de acompañamiento por parte de otros niveles del Estado. “Hoy no tenemos respuesta ni de Provincia ni de Nación con herramientas que son un derecho por ley”, manifestó.

Finalmente, convocó a fortalecer el compromiso colectivo para defender los derechos de las personas con discapacidad. “Esta lucha tiene que ser colectiva para poder ser escuchados”, concluyó.