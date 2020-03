Increíble: Clausuran local de Frávega porque no tenía habilitación comercial

En mayo del año 2016, la cadena nacional Frávega abrió una imponente sucursal en Río Gallegos en pleno centro comercial, sobre la Av. Presidente Néstor Kirchner N° 1056. Fue durante la gestión del intendente Roberto Giubetich al frente de la Intendencia de la capital provincial, siendo Miguel 'Abraccio quien se encontraba al frente de la Dirección de Comercio de la comuna.

Hoy, inspectores del área de Comercio a cargo de su nueva titular Cristina Aranda, procedieron a clausurar dicho local, ya que, según confirmaron oficialmente, "no tiene habilitación municipal" para tener las puertas abiertas.

La pregunta es simple: ¿Porqué estaba abierto un local que no tenía habilitación comercial?. Según pudo conocer EL MEDIADOR, los responsables de la cadena comercial sólo tienen una suerte de "permiso provisorio" que se le extendió por parte del área municipal, durante la gestión del ex intendente Giubetich. Al tratarse de una propiedad que fue ampliada y que se encontraría en una situación judicial, nunca pudieron terminar de cumplimentar los requerimientos administrativos del Municipio, y la solución fue otorgarles año tras año, extensiones de permiso.

Desde la fecha de apertura, en mayo del 2016, Frávega no pagó nunca por no tener una habilitación oficial, por ende acumula una mora con la comuna de casi 4 años. La decisión de la nueva titular del área es regularizar cada caso para no generar situaciones de injusticia y sobre todo, el no pago de impuestos por parte de los grandes contribuyentes.