Lo inevitable: pararon el rodaje de la serie de Luis Miguel y el argentino César Bordón cuenta detalles

En México son 82 los casos de coronavirus hasta el 16 de marzo y en el marco de 170 mil infectados en el mundo (y más de 7 mil muertos) pensar en cancelaciones de series no es solo previsible, sino una nimiedad. Pero en muchos casos las problemáticas de los equipos que desarman sus proyectos son más complejas, porque se ven obligados a repatriar a sus elencos en medio del cierre de fronteras.

César Bordón, el argentino de la serie de Luis Miguel, es uno de los preocupados ante el parate de las grabaciones de la segunda temporada de la ficción de Netflix. Se instaló en el DF hace un mes para encarnar nuevamente al manager Hugo López y cuando el rodaje avanzaba con normalidad, recibió directivas de regreso.

“Estaba en una disyuntiva, tengo a mis padres grandes y una hija en edad escolar, y estábamos viendo qué hacer junto a mi pareja, tengo una casa hermosa en México. Pero acabo de recibir una llamada que dice que la producción establece que los actores que lo queramos nos volvamos cada uno a su país. Tengo pasaje, supongo que regresaré esta semana para quedarme en Buenos Aires en cuarentena”, explicó a ocho mil kilómetros.

“Yo tenía una semana libre y me fui a Cancún. En ese ínterin se decidió parar las grabaciones, en principio hasta el 6 de abril. Estos días había un poco más de cuidados por el tipo de contacto que tenemos entre los actores y hoy ya noté que el encargado del edificio en el que vivo me saludó con el codo. Hasta entonces no había tanta paranoia”.

En esas latitudes, Amazon había suspendido la filmación de una serie producida por Steven Spielberg y protagonizada por Javier Bardem, “Mexica”, sobre la conquista española. Efecto dominó: ya son más de 100 las producciones congeladas.

La historia artística de Bordón es curiosa. Tiene 58 años, actúa desde hace casi cuatro décadas, pero fue la serie emitida por Netflix la que disparó su popularidad en Latinoamérica. Su lejano debut se dio en la telenovela El infiel, protagonizada por Arnaldo André y María Valenzuela en 1985, por Canal 9. Un esquelético rol como policía en aquella historia donde los aviones y los aeropuertos eran escenografías frecuentes. En la vida real, César ya era viejo amigo de las aeronaves: trabajaba como empleado administrativo de la fábrica Chincul.

Llamado en realidad César González (el apellido artístico fue un homenaje a su abuela Escolástica), criado en Belgrano, hoy vecino de Boedo, ex basquetbolista y árbitro y entrenador de ese deporte, se formó bajo al ala de Norman Briski y Carlos Gandolfo. Entre ciclos televisivos, películas y obras de teatro, participó de más de 100 productos. Fue Relatos salvajes -de Damián Szifron.- el puente hacia la serie de Luis Miguel. A los productores mexicanos los fascinó su actuación como el despiadado Cuenca y lo contactaron sin titubeos.

Desde las cámaras ocultas de VideoMatch hasta filmar Colonia, de Florian Gallenberger, junto a Emma Watson, el lento pero firme peregrinaje del hombre que sonreía por esa fama incipiente hoy se empaña. Pero intenta mantener la calma entre tanta agitación mundial y pisar suelo porteño de una vez con su hija Antonia. “Las decisiones que toma el Gobierno argentino me parecen sabias. No se sabe a ciencia cierta si paran dos, tres, cuatro semanas o cuatro meses. Todo depende de cómo evolucione la pandemia”.

FUENTE: Clarín.