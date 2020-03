Los imperdibles de la TV por streaming para ver en casa

Ante la cuarentena obligatoria, se agradece todo aquello que vuelva en quedarse en casa un poco más amable. Algunos tendrán la suerte de poder trabajar remoto, otros verán suspendidas las actividades hasta nuevo aviso: y entre adelantar trabajo (o hacer los malabares correspondientes para no quedarse sin ingresos), leer, escribir, hacer clases de gimnasia y yoga online y chatear por Skype con los seres queridos, las plataformas de streaming se alzan como compañeras imprescindibles.

Acá, novedades (y no tanto) para que nunca te quedes sin algo para ver.

High Fidelity







Los usuarios de Hulu podrán disfrutar de uno de los estrenos más comentados de la temporada, protagonizada por Zoe Kravitz y adaptación de la novela homónima de Nick Hornby. La serie es una reversión millenial de la ya clásica película de Stephen Frears (2000), en donde actuaba (aunque no en rol protagónico) Lisa Bonet, la madre de Kravitz. En un rol que en el filme perteneció a John Cusak, Zoe Kravitz es la encargada de una tienda de discos donde ya no se escuchan vinilos sino Spotify que elabora un mapa musical sobre su historia amorosa, queriendo remediar su última –y en sus palabras, más dolorosa- ruptura.

Divertida, tierna, ácida y nerd. Ideal para los nostálgicos y también para cualquier espectador nuevo que sea apasionado de la música y el romance.

Fleabag



Con una de las protagonistas femeninas más cínicas y brillantes de que la ficción televisiva nos haya dado, la multipremiada Fleabag no será específicamente un estreno pero tiene a todo el mundo hablando de ella.

The Morning Show

Protagonizada y escrita por Phoebe Waller-Bridge, la serie de tan sólo 12 capítulos (seis por temporada) que terminó en abril de 2019 es el retrato de una joven treintañera que parece no cumplir con las expectativas de nadie y su esfuerzo por sobrevivir al complicado mundo de las relaciones interpersonales, sacar adelante el café que maneja y ser un adulto. Cruel, graciosa e incómoda en partes iguales es una de las piezas fundamentales de los últimos años. Podés verla a través de Amazon Prime.



Primer serie producida por Apple TV, The Morning Show es rabiosamente actual y tiene un elenco estelar. Con Jenniffer Aniston, Steve Carrel y Reese Whiterspoon como trío central, la serie trata sobre las denuncias de comportamiento sexual inapropiado caídas sobre un presentador de noticias y como esto impacta en todo su equipo de trabajo. Un retrato despiadado y entretenido sobre la exposición en tiempos del #MeeToo, inteligente, reflexiva y con Aniston en el papel de su vida.

Uno de los estrenos más celebrados del año; una segunda temporada ya está en producción.

Esta mierda me supera

Ideal para los fanáticos del género dramedy, este estreno de Netflix es un retrato en clave sutilmente fantástica sobre el dolor de la adolescencia. En algún lugar entre The End of the Fucking World (de los mismos autores), Carrie y Stranger Things, la serie gira entre los tres jóvenes protagonistas Dina, Stan y Syd y le da una vuelta de tuerca al género de adolescentes traumados que desarrollan poderes sobrenaturales para defenderse de un mundo cruel en donde la historia familiar, la sexualidad y las relaciones interpersonales en general parecen de una oscuridad amenazante.







Basada en una novela gráfica de Charles Forsman, es obligatoria para aquellos que disfrutan de los relatos coming of age con tintes de terror.

Rockumentales en Netflix







Recientemente, la más popular de las plataformas de streaming incorporó dos documentales sobre estrellas de la música que dieron que hablar: Miss Americana, sobre Taylor Swift, y Lil Peep: everybody´s everything, sobre el difunto rapero del mismo nombre.

Si bien Swift corrió con un destino muchísimo más afortunado, ambas piezas son dignas de ver por su revelador enfoque sobre la juventud y la fama. No solo son para melómanos, sino para cualquier curioso de los medios de comunicación y del comportamiento humano.

El catálogo de Estudio Ghibli







En lo que va de este año, Netflix sumó una veintena del que tal vez sea el más imaginativo, profundo y nutritivo catálogo de películas animadas para toda la familia: el de estudio Ghibli. Siendo Hayao Miyazaki su integrante más famoso, con títulos a su nombre tales como El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro o Princesa Mononoke (todas ellas y muchas más recientemente subidas a la plataforma), las películas de esta factoría japonesa no solo brillan por su sofisticadísima artesanía en animación sino por su mensaje. Heroínas empoderadas antes de que estuviera de moda, la importancia de aceptar al diferente, lo imperante de ser uno con la naturaleza, el ejercicio de la paciencia y la compresión. Estos relatos no subestiman al público de ninguna edad y son adorados tanto como por adultos como por niños de todas las generaciones. ¡Ideal para una cuarentena en familia!

FUENTE: Télam.