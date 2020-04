Con un inédito look de cuarentena, Lionel Messi se unió a una maratón solidaria en España

El capitán de la selección argentina y del Barcelona, Lionel Messi, volvió a mostrar su buena predisposición a la hora de ayudar en medio de la pandemia mundial por coronavirus que está viviendo el mundo.

El astro argentino anunció a través de un video que participará de una acción solidaria virtual que se hará mañana en España bajo el lema “#yomecorono”. Esta iniciativa, impulsada por el actor cómico Carlos Latre, tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de medicamentos y la lucha contra el COVID-19.

La campaña a la que se unió el mejor jugador del mundo consistirá en una maratón on line que hará el humorista a través de su cuenta de Youtube. La transmisión durará 10 horas en las que hará entrevistas, habrá música y espectáculos.



“Hola, soy Leo Messi y me uno a la campaña de Carlos Latre: ‘Yo me corono’”, afirmó el referente del Barcelona a través de una filmación que se difundió a través de las redes sociales. “Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a todos los que van a participar de esta campaña tan buena e importante para este momento que estamos viviendo. Un abrazo grande para todos”, agregó. En la publicación se lo pudo ver con un inédito look de entre casa: remera sin mangas, sumada a una barba prominente y el pelo un tanto revuelto. La Pulga lleva casi un mes de cuarentena si se tiene en cuenta que el Barcelona decidió iniciar el aislamiento para todo su plantel el pasado 13 de marzo.

La maratón ininterrumpida de 10 horas se podrá seguir por intermedio del perfil oficial del humorista en las redes sociales a partir de las 10 de la mañana (hora de España) de este miércoles 8 de abril hasta las 8 ocho de la noche.

Durante la transmisión el actor irá entrevistando a distintos personajes tanto del deporte como del espectáculo. Algunos deportistas que ya confirmaron su presencia son Carles Puyol, Andrés INiesta, Iker Casillas, la nadadora Ona Carbonell y el basquetbolista Ricky Rubio, entre otros.

El delantero del Barcelona ya fue protagonista de una donación a fines de marzo cuando puso a disposición de dos hospitales (Hospital Clinic de Barcelona y un centro médico de Argentina) un millón de euros para luchar contra el coronavirus.

Hasta el momento, la iniciativa creada por la Fundación Lucha contra el Sida, IrsiCaixa y el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol recaudó cerca de 2 millones de euros y continúa aumentando. Las donaciones se pueden realizar a través de la página web “yomercorono.com” y comienzan a partir de los 5 euros.

FUENTE: Infobae.