Ciro estrenó una canción en plena cuarentena por la pandemia

Ciro lanzó una canción que escribió y grabó desde su casa en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. El líder de Ciro y los Persas anunció, además, que lo recaudado por las reproducciones del tema será destinado para la Cruz Roja.

La canción se llama “Moby Dick (Juntos)” y según contó el músico este miércoles en Radio Con Vos -emisora en la que presentó su nuevo single- la primera versión la grabó con el celular en su casa. Antes de que el presidente Alberto Fernández dictara la cuarentena total a partir del 20 de marzo, Ciro fue hasta la sala en la que ensaya y se llevó algunos accesorios útiles para componer desde su hogar.

“Previendo lo que venía, me traje algunas cosas que había en la sala”, explicó y advirtió que de todas maneras necesitó ayuda externa para poder grabar el tema que estrenó junto a Juan Gigena Ábalos, Nicolás Raffetta y Martín Tucan Bosa, quienes grabaron cada uno desde su casa y mandaron su parte.



“Algún vecino me prestó un cable y también usé una media de mi hija para reemplazar lo que va adelante del micrófono”, reveló. “Me armé el quiosco y salió”, dijo sobre el tema.

Luego contó que cuando comenzó la cuarentena veía más televisión y se informaba a través de la red social Twitter. “Ahora dejé”, sostuvo y explicó: “Creo que hay que mirar o enterarse lo mínimo. Hay un bombardeo tremendo de información, un cartel gigante con la cantidad de muertos. No sé si será parte de una política para que la gente tenga miedo y respete lo que tenga que respetar”.

Y consideró que los medios de comunicación no brindan tantos detalles sobre “las iniciativas de la gente”: “Hay mucho morbo y poco mensaje positivo, veo yo. Y hay cosas muy positivas que se están haciendo”.

El pasado 5 de abril se realizó la transmisión de “Unidos por Argentina”, en la cual varios músicos -como Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Airbag, entre otros- también cantaron a beneficio de la Cruz Roja.

De qué habla “Moby Dick (Juntos)”

“Yo salí a navegar con mi barca por el mar, no había límites parado en mi destino. Y una noche apareció, en silencio, a estribor. Y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora sólo estoy aquí, sé que no puedo salir, estoy en la panza de Moby Dick”, canta en la letra que escribió haciendo referencia a la pandemia que ya se cobró más de 180 mil vidas.

“Yo no sé si esto es un plan que viene del más allá, pero la ballena avanza y hay que aguantar unidos… Arponero de hospital, con barbijo y delantal. La enfrentan en un mar embravecido. Y le vamos a ganar”, sigue la canción que estrenó este miércoles Ciro y Los Persas

