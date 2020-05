Daniela Cortés, ex pareja de Villa: "Las fotos son una recopilación de varias heridas que me causó"

En su cuenta de Instagram, la misma red social desde la que difundió las imágenes el martes pasado y que desembocaron en una presentación judicial, Cortés escribió hoy: "Quiero responder a las personas que, sin conocimiento de la situación, han opinado sobre mi denuncia".

"Las fotos publicadas por mí el 27 de abril no son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi ex pareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos. Como dije (...), denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años. Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente", publicó la joven de 21 años, también colombiana.

"En la imagen que acompaña este post, verán el dictamen del médico que me atendió dos días después de la última agresión. Como consta en el documento, varias de las heridas (edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo) que quedaron registradas en las fotos, corresponden a la agresión del pasado 27 de abril".

"Con este material probatorio (el concepto médico sumado a la evidencia que da cuenta de antiguos maltratos), seguiremos el proceso judicial".

Cortés denunció a Villa por violencia de género el martes pasado, y a partir de la apertura de la causa la Justicia le prohibió la salida del país al delantero de Boca.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

FUENTE: A24.