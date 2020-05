Laboratorio PREXA desde el lunes estará autorizado para realizar los estudios PCR de COVID-19

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR Fabricio Santa Cruz, integrante del directorio del Laboratorio PREXA manifestó que tienen "todo en condiciones para arrancar con los estudios de PCR de COVID-19" y que extraoficialmente "con la autorización sanitaria respectiva, podrían realizar los estudios de coronavirus" en dicho laboratorio.



Esperan tener el próximo lunes la autorización "para comenzar a trabajar y ofrecerlos a la comunidad. "Nosotros, dependemos 100% de los protocolos de Nación que dependen del Malbrán. Los protocolos de seguridad anexos hay que pedir autorización al Ministerio de Salud Nacional y Provincial “.

Por otra parte, también fue consultado sobre cual es el estudio que podrán realizarse de forma particular. Santa Cruz aseguró que “el paciente particular si quiere puede realizarse el estudio pero siempre y cuando no exista criterio de sospecha. De tener alguna sospecha en cuanto a los síntomas, ahí tiene que comunicarse urgentemente a la estructura pública”.

“La capacidad operativa va a quedar sujeta a la conformación de mi equipo de trabajo y a la capacitación de los trabajadores” indicó Santa Cruz, que al ser consultado sobre el costo en caso de solicitar el estudio de manera particular, "rondaría los 8.500 pesos".

"De todas formas estamos trabajando para bajar ese valor, para lograr que esto en breve pueda estar al alcance de todos, pero es muy complejo por los valores de los materiales e insumos en moneda extranjera" explicitó.