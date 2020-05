La ayuda anunciada no llega: La Cámara de Comercio compartió el lapidario resultado de informe de CAME

La mitad de la pymes del país, todavía no accedió a ninguno de los beneficios crediticios anunciados por el Gobierno nacional. Y no porque no quieran, sino pporque las exigencias bancarias son tan extremas que la mayoría desiste de avanzar en alguna de las líneas de crédito que en teoría, se anunciaron para ayudar al sector.

Por diferentes motivos, para las pequeñas y medianas empresas no es fácil acceder a los beneficios brindados por el Gobierno. En algunos casos porque las medidas no se las aprueban o no califican por requisitos, en otros casos tienen la aprobación pero siguen en la espera para que se concrete, y en otros porque es la misma empresa quien cree que nos los obtendrá.

Según una encuesta realizada en la semana del 4 al 10 de mayo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 1.000 pymes del comercio, los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo, y la construcción, incluyendo representantes de las 23 provincias de nuestro país y la Ciudad de Buenos Aires, la situación es la siguiente:

1) Créditos al 24%: el 51% de las pymes no lo pidió. Solo 18% lo obtuvo. El resto, un 13% lo pidió pero aun no se lo otorgaron, a un 11% se lo negaron y otro 6% su banco no lo tenía disponible. Entre los que no lo pidieron, solo el 21% fue porque no lo necesita. El resto es porque no cree que se lo otorguen, por la burocracia, o por malas experiencias de conocidos.

2) Créditos a tasa cero: el 55% de las pymes no los pidió. Un 19% los solicitó pero aún no se lo dieron, a otro 17% se lo negaron y solo a un 10% se lo dieron sin inconveniente. Cierto que de las empresas relevadas un 48,6% no aplicaba a esa modalidad por no cumplir los requisitos. Pero un 22,3% no lo pidió por desconfianza a que no se lo otorguen, y el resto porque no quieren más deudas incluso a tasa cero.

3) Salario complementario: solo el 28% de las pymes lo obtuvo sin inconveniente. Del resto, el 34% no lo pidió, al 30% no se lo otorgaron aún, y a un 8% de lo negaron. El 34% no lo pidió, al 30% no se lo otorgaron aún, y a un 8% de lo negaron.

4) Contribuciones patronales: el 46% de las pymes no lo solicitaron, el 41% las postergó por 90 días, y otro 14% las redujo hasta 95%.

Ante un escenario económico extremadamente complejo para el sector, con caídas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, desde CAME aseguran que se seguirá insistiendo sobre las dificultades para acceso urgente a las medidas, y la necesidad de un rescate financiero de las principales generadoras de empleo del país para cuidar a los trabajadores.

Las pymes tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres y bancos, que aumentó exponencialmente tras el aislamiento preventivo y obligatorio, por lo cual es vital la implementación de medidas que lleguen con celeridad.

Ante esto, Carolina Neil, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), se refirió a esta situación y manifestó que “la verdad que había muchas expectativas con respecto a estas líneas de crédito ya sea con tasa al 24% o al 0% y hubo mucha gente que tuvo que recurrir al acceso de estos créditos y solo el 10% de las empresas pudieron acceder y eso no es una ayuda realmente”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR se le consultó sobre cuáles podrían haber sido las razones por la cual falló esta iniciativa, Neil aseguró: “Sinceramente pienso que esto fue porque el Gobierno Nacional adopto medidas que para mi entender estaban bien pero a la hora de llevarlas a la práctica generaron muchísimos problemas que no permitió que se pudieran dar créditos de manera normal”.

Por último, la Presidenta de la Cámara de Comercio aseveró: “Lo que solicitamos para que los comercios puedan generar un poco más de ganancias es que haya una flexibilización en los horarios y sea más amplios porque si solo se permite a un cliente en el establecimiento es tiempo que después no se recupera, por eso solicitamos que el horario sea de 10 a 18 horas”.