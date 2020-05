Masajistas reclaman que salones de belleza y kinesiólogos ofrecen masajes y la actividad aún no está autorizada

Gabriela Romero, masajista, se refirió a la situación de que todavía no está habilitada su actividad y manifestó que “la verdad que seguimos en la lucha y volviendo a escribir notas porque hace 66 días que estamos sin ingresos y eso nos va a generar que muchos locales empiecen a cerrar. Sinceramente no podemos entender porque no podemos dar un masaje terapéutico que es un beneficio para el cliente”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre los cuidados que hay que tener a la hora de llevar adelante la actividad y expresó: “La verdad que sí o sí la persona que se quiera hacer un masaje tiene que estar sana porque ya desde antes de la pandemia si una persona tenía un resfrió no se puede realizar el servicio”.

Por último, Gabriela enfatizó: “La verdad que no entendemos porque en peluquerías o kinesiología llevan a cabo masajes descontracturantes cuando no pueden hacerlo y a nosotros no nos habilitan. Lo que pedimos es que el Ministerio de Salud de una reunión para que nos expliquen que tiene nuestro protocolo para no poder llevar nuestra actividad”.





Algunas de las publicaciones que se difunden en las redes sociales de Río Gallegos





"Nosotros ya presentamos todos los protocolos que nos han solicitado. La Municipalidad nos atendió y dio curso a nuestro pedido, pero seguimos a la espera de que ahora lo autorice el Ministerio de Salud. Deben entender que hay centros de estétita que están cerrados desde hace más de 60 días, sin ingresos y con muchas cuentas para pagar. No nos parece justo esta situación" aseveró Romero.