Reapertura del Aeroclub Río Gallegos: "Esperábamos que fuera mayor el tiempo de aislamiento"

En diálogo con el programa EL MEDIADOR, el presidente del Aeroclub de Río Gallegos, Luciano Ruggeri, comentó “La realidad es que esperábamos que fuera mayor el tiempo, en ese ínterin nosotros poníamos en marcha algunos aviones y los manteníamos activos. Con esto de la apertura y la resolución, dentro de lo que es la aviación uno está dentro de la cabina muy cerca de otras personas, por lo que tardo un poco más en llegar”.

Luego fue consultado por la autorización de vuelos y dijo “recién estamos en los primeros vuelos ya que ahora nos han autorizado, para coordinar nuestro movimiento y que todo salga prolijo, no queremos estar plausibles a alguna sanción por no cumplir el protocolo” agregó.

Además aclaró la situación de distanciamiento dentro del Aeroclub, y afirmó: “El aeroclub es un espacio abierto muy extenso, no tendríamos problemas en el distanciamiento social. No es una época que implique mucha circulación, por lo que no presentamos complicaciones en lo que implica retomar nuestra actividad. También tenemos aviones disponibles en el caso de necesitar un traslado de vacunas, medicamentos o cualquier necesidad que se asimile”.

Agregó: “Disponemos de 3 aeronaves, y hoy ya hicimos cuatro vuelos, pero la actividad va a ser de casos particulares ya que por ahora no estamos realizando vuelos de bautismo”.