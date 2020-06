Mamá de Facundo Díaz: “Lo único que quiero es limpiar el nombre de mi hijo”

Graciela Riquelme, es la madre de Facundo Díaz, el docente que se quitó la vida en noviembre del año pasado tras haber sido injustamente acusado en una causa de abuso de menores, donde terminó separado del cargo. Este martes 2 de junio se cumplieron 7 meses del hecho y en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, comentó cómo vive el caso de su hijo.

"La causa está parada. La última vez que fui me dijeron que no encontraban el legajo y que no tenían información del expediente. Buscaron por todos lados y resulta ser que decidieron archivar toda la documentación de mi hijo en educación" denunció Graciela.

Graciela manifestó que “no se hizo absolutamente nada, se archivaron todos los expedientes de mi hijo. Me dijeron volvé la otra semana y no pude volver más por la pandemia”.

Ante la consulta sobre si recibió contención por parte del espacio de educación donde Facundo trabajaba, sostuvo: “No recibí ni un llamado por parte de Educación, hoy el que está a la cabeza de educación no se ocupa de absolutamente nada. Si la situación sigue así voy a buscar un abogado que me ayude a resolver todo esto”.

Luego Graciela fue consultada por el cobro de seguros o algún sueldo correspondiente a su hijo y argumentó que no pudo cobrar nada. "El juzgado está cerrado. Yo hoy a mis 62 años puedo decir que la justicia en Santa Cruz siempre fue manejada”.

Por ultimo concluyó: “Yo ya estoy jubilada, no tengo obligaciones. Con el tiempo de vida que me queda me voy a dedicar a limpiar el nombre de mi hijo”.