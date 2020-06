Los paseadores de perros retoman su actividad tras aprobarse su protocolo de seguridad

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Antonio "Tony" Sotelo paseador de perros comentó que realiza esta actividad hace 4 años y dijo que “mucha gente no está acostumbrada a sacar a pasear a los perros y es una actividad que está tomando impulso de a poco. En buena hora que los paseadores hayamos tenido esta organización para darle una mayor fuerza a la actividad”.

Ante la consulta por el límite de perros que puede pasear una persona en general, Antonio explicó: “Yo en general llevo 5 perros, pero en el protocolo que presentamos la idea es que el grupo sea reducido y que implique no más de 3 perros, así evitamos el contacto de los dueños. Por otro lado esta sectorizado para que cada paseador tenga su zona, así está más organizado y evitamos cruzar toda la ciudad”.

Por último, Antonio Sotelo, paseador de perros de la ciudad, habló sobre las tarifas para el paseo y explicó: “En mi caso yo cobro en el día, una tarifa de 200 pesos la hora. He querido implementar una tarifa quincenal pero no me ha resultado por una cuestión de la cantidad de días que se pasea al perro”.