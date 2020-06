Reclamo frente a Jefatura por el ataque homofóbico de la policía: "Pido justicia y que esto no se repita"

Javier Astorga fue detenido en el Barrio Evita de Río Gallegos el 01 de mayo cuando cuando regresaba caminando del domicilio de su madre hasta su casa. Fue detenido y acusado de violar la cuarentena obligatoria por efectivos policiales que en el interior de la comisaría sexta de la ciudad fue brutalmente golpeado por efectivos que allí se encontraban.



Esta tarde se realizó una marcha hacia la Jefatura de Policía de Santa Cruz para repudiar el ataque homofóbico. En diálogo con EL MEDIADOR, el joven agredido comentó sobre su estado actual de salud y dijo: “Hoy yo me encuentro bien, me estoy recuperando y me quitaron los puntos. Sigo haciendo una rehabilitación pero no va a ser lo mismo obviamente, queremos que se desafecte a estas personas de la Policía”.







Ante la consulta de si recibió algún llamado o ayuda por parte de funcionarios o del Jefe de Policía, Javier dijo: “No me llamo nadie, lo único que vi es el comunicado de que se le iniciara un sumario a esta gente. Los queremos afuera de la fuerza y que no vuelvan a trabajar”.

Se inició una denuncia Penal tras haber sido amedrentado por la Policía y el INADI intervendrá en la causa. La directora del INADI en Santa Cruz, Lucrecia Vivanco aseguró que se trató de un caso de odio hacia la orientación sexual y que el informe que se aporte a la causa funcionara como un agravante al momento de juzgar a los acusados.