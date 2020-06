Nadia Cid a 6 meses del trasplante que le cambió la vida: "Nunca perdí la fe"

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nadia comentó como es su recuperación tras haber sido trasplantada y aseguró que “hay alimentos que no puedo comer; las verduras por ejemplo tienen que ser cocidas y no frescas. Tengo que mantener los cuidados necesarios”.

Nadia además explicó que ahora entiende su rol con respecto a la donación de órganos y argumentó: “Uno no puede hacer más que concientizar, juegan otros factores cuando se trata de una donación. Sé lo que es pasar por eso y muy difícil, a mi en su momento se me hizo eterno”.



“Desde el trasplante pasaron 6 días, yo recién ahí me desperté y mis papás lloraban. Yo no sentí nada y la verdad que para mí fue una locura”.

“Tuve miedo de que el trasplante no llegue, me trató un psicólogo y pude ir pasando los momentos difíciles". Nadia terminó la secundaria cuando estaba internada en Buenos Aires: "Nunca perdí la fe, le rezaba a la virgen y a mi hija”.