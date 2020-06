Fernando Burlando dio detalles del presente de Juan Darthés en Brasil

Juan Darthés abandonó la Argentina y se refugió en Brasil, su tierra natal, en diciembre de 2018. El actor se marchó luego de la denuncia por abuso sexual que llevó a cabo Thelma Fardin en Nicaragua. La Justicia de ese país realizó el pedido de captura internacional de Darthés, pero él sigue libre porque en Brasil no hay tratado de extradición para sus ciudadanos.

Hace meses que no se sabe nada del ex protagonista de Patito Feo, ya que mantiene un perfil bajo desde Brasil. Solo su abogado Fernando Burlando es quien mantiene una comunicación fluida con su cliente. En una entrevista con Los ángeles de la mañana, dio detalles del presente del actor: “Está bien, como la persona que tiene que tener un exilio. En esto la literatura universal se ha expresando en infinidad de oportunidades, dándonos a conocer lo que uno puede sentir cuando se lo destierra”.

"Es muy lamentable, es muy angustiante. Y fundamentalmente es angustiante que en un lugar como Nicaragua no se pueda avanzar con la Justicia. Las pocas veces que fui vi a profesionales de medicina cuando se manifestaban, cómo directamente los metían en una patrulla y los apaleaban”, aseguró el letrado en diálogo con el periodista Ángel de Brito.

En el ciclo de El Trece, Burlando estaba siendo entrevistado por otro caso en el que está trabajando: el de Daniela Cortés, una joven que denunció por violencia de género a Sebastián Villa, jugador de Boca. Cuando el conductor le preguntó si no era contradictorio que defendiera los casos de Cortés y Darthés, Burlando respondió: “Creo que uno elige lo que considera que es una justa causa. Y la de Daniela es una justa causa, y todas las que se siguen y desarrollan en nuestras oficinas son justas causas”.

Además, el letrado afirmó que cree en la inocencia del actor: “No solamente estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras, estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Darthés no le dieron esa oportunidad”.

Por otra parte, Thelma Fardin detalló cómo sigue la causa contra su ex compañero de elenco en una entrevista reciente: "Tenemos a una persona que no se va a mover de Brasil, y Brasil le permite no enfrentar el proceso de Justicia. Lo que sigue igual es el pedido de captura internacional con alerta roja por parte de Interpol. Así que si cruza alguna frontera va a ser directamente llevado a Nicaragua para presentarse ante la Justicia, porque tiene una acusación por violación agravada“.

“La realidad es que cuando una se enfrenta al sistema de Justicia, descubre un sinfín de vericuetos. Justo es un tema tremendo lo que está sucediendo hoy con las cárceles... las mujeres están preocupadas porque quizás suelten a sus golpeadores o violadores. A mí me toca no solo mi caso particular, sino el tema en general", agregó la actriz en una nota realizada en vivo a través de las redes sociales con Radio Mitre.

FUENTE: Infobae.