El programa "Clubes en Obras" se difunde en la provincia para dotar de infraestructura a entidades deportivas

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Martín López, Secretario de Deportes de la provincia de Santa Cruz comentó los detalles del plan y el desarrollo del programa para apoyar a los clubes de barrio y el control con la entrega de estos planes: “Tienen que tener en claro para qué van a utilizar este dinero, eso es lo que tienen que aclarar por escrito al momento de la rendición. Por ejemplo un armado de vestuario, iluminación o cualquier refacción. No hay un número exacto de clubes, depende la demanda nacional, todos tienen que cumplir ciertos requisitos”.



López adelantó que comenzó con cursos de capacitación, superando los 700 inscritos y se desarrollaron distintos programas de acompañamiento para la regulación de documentación y de los beneficios para los clubes.

Por otro lado, el secretario de deportes se refirió al rol dentro de la Secretaría de Deportes provincial y explicó que “con el trabajo de clubes argentinos, pudimos charlar con clubes de toda la provincia, todos los clubes que están inscritos en el plan si no entran en esta etapa, podrán ingresar en la segunda si cumplen con la documentación correspondiente. Si no es así, podrán también regularizar la documentación aquel club que no la tenga. Es fundamental poder darle una mano en la capacitación a los dirigentes”.

Por último, ante la consulta sobre la vuelta a actividades deportivas tras la pandemia, el secretario de deportes de la Provincia, aseveró: “Nosotros lo que sabemos es que podemos volver a entrenar, tenemos un proyecto trabajado en distintos ejes, pero simplemente en papeles y planificación. Uno de los ejemplos son las escuelas deportivas que se han conseguido para la provincia después de 2 años”.