Los 3 camiones recolectores que licitó Giubetich nunca volvieron a Río Gallegos

El 25 de julio de 2019, el ex intendente Roberto Giubetich brindó una entrevista al programa "En El Tintero" que se emite por LU12 Radio Río Gallegos AM680 donde dijo: "La semana que viene va a estar el pliego para comprar 3 camiones recolectores".

Acorralado por el malestar de los vecinos de la ciudad ante la falta de respuesta de su gestión en un área clave como es la recolección de residuos, el ex jefe comunal radical sorprendió a propios y ajenos con aquel anuncio.

Eran días donde en la ciudad sólo funcionaban 5 camiones recolectores y la falta de limpieza era evidente en distintos puntos de Río Gallegos.



"Tuvimos una crisis con los camiones pero estamos licitando la compra de 3 camiones y el pliego va a estar en el transcurso de la semana que viene" aseguraba en esa misma nota el ex intendente done expresó: "El municipio ha venido ahorrando, ajustando gastos en otras cosas y hoy está en condiciones de poder comprar 3 camiones recolectores y podremos afrontar esta compra sin necesidad de utilizar el endeudamiento por leasing autorizado en junio de 2018 por el Concejo Deliberante. Como se fueron las tasas de interés hoy no conviene".

El 21 de agosto, el Municipio informaba sobre el llamado a licitación para la adquisición de tres (3) camiones recolectores cero kilómetro, destinados al Departamento de Recolección Urbana. El presupuesto oficial era de $10.830.000 y el valor del pliego de $30.000. Según lo estipulado, la consulta de pliegos regiría a partir del día 22 de agosto del corriente año, en la Dirección de Compras, ubicada en el Palacio Municipal, sito en Raúl Alfonsín N° 37 en el horario de 09 a 14.

La recepción de las ofertas se fijó para el 03 de septiembre a las 14:00 hrs. Tras lo cual estaba prevista la apertura de sobres. Ese día, se presentaron dos oferentes. Fueron las firmas COR-VIAL S.A. y Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. La primera fue la empresa adjudicataria con un presupuesto de 11.500.000 pesos por las tres unidades.

Si bien todo parecía avanzar dentro de los plazos administrativos, el 27 de octubre del año pasado llegaba a la Municipalidad de Río Gallegos, una de las tres unidades, la cual no cumplía con las especificaciones técnicos contenidos en el pliego, por lo que el Municipio dos días después, decidió devolver la unidad.

El entonces Secretario de Gobierno, Jorge Caminiti, explicó ante la prensa que “el camión recolector que llegó difería con el camión ofertado, por eso lo vinieron a buscar y se lo llevaron” y aseguró "solo había llegado uno y como existía esta diferencia se le avisó a la empresa que suspenda el envío de las otras unidades”.

Las diferencias radicaban en las dimensiones de la unidad. Si bien el ofrecimiento hablaba de un camión de 17 m3 con una tolva de 2,3 metros, el envío fue de un camión de 16 m3 con una tolva de 1,5 metros. En esa oportunidad, Caminiti dijo que esperaban una respuesta de la empresa, de tal modo de conocer si se realizaría el envío de las unidades correspondientes a la licitación, de lo contrario “lamentablemente vamos a tener que desestimar la licitación porque la otra oferta superaba ampliamente el 20% del presupuesto”.

El entusiasmo del entonces Intendente Giubetich con un anuncio previo a las elecciones, se derrumbaba meses después, ya conocido el triunfo electoral de Pablo Grasso en la Intendencia. La gestión del ex intendente que recién caducó el 10 de diciembre de ese año, no gestionó hasta entonces ninguna compensación económica ni tampoco avanzó administrativamente con ninguna petición formal, para que la empresa cumpla con los pliegos de la licitación. En otras palabras, el anuncio quedó sólo en eso.

En la cuenta oficial del entonces jefe comunal, este subió una foto mostrando el momento de la llegada de aquella única unidad al corralón (VER FOTO), la que días después sería devuelta, sin quejas ni pedidos de resarcimiento.

Hace pocos días, el actual intendente Grasso mostró ante la comunidad la llegada de 2 nuevos camiones recolectores de grandes dimensiones, más uno más pequeño, destinado al sector de carritos. Fueron muchos los que creyeron que se trataba de los camiones que había licitado Giubetich. Sin embargo, no fue así. Las nuevas unidades que llegaron a la actual intendencia surgieron de un ATN gestionado por el diputado nacional Máximo Kirchner en favor del Municipio capitalino.

De los 3 camiones recolectores que anunció Giubetich, no se supo más nada, como tampoco del destino y cierre administrativo de esa trunca licitación.