Citan a ex funcionarios del gobierno de Cambiemos por la denuncia de espionaje

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia citó para este viernes a la tarde a la ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo, y al ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo para analizar las denuncias sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Martinengo, que fue invitada a concurrir a las 15 a la reunión de ese cuerpo parlamentario, aparece mencionada en la documentación secuestrada a los espías Facundo Melo y Leandro Araque, que ya expusieron ante ese cuerpo bicameral.

Sin embargo, no se descarta que la ex funcionaria no se presente, indicaron fuentes parlamentarias y recordaron que si bien los ex agentes tienen la obligación de asistir a la bicameral, "los civiles pueden excusarse".

El contenido de las reuniones de esa comisión bicameral, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, es reservado, razón por la cual no se publica información oficial.

Otras exposiciones ante la comisión

Ayer, el ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Jorge "Turco" Sáez expuso ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia.

Según fuentes allegadas al caso, Sáez ratificó que cumplió funciones de espionaje sobre Florencia Macri, la hermana del ex mandatario -tal como también lo admitió ante ese grupo parlamentario su colega Facundo Melo-.

Sáez añadió que esa práctica se extendió también a los periodistas Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon, además del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

En su exposición, Sáez señaló que, en ese grupo, Ruiz solía pedir domicilios de lugares para hacer espionaje, como el Instituto Patria o la vivienda de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Pagni, periodista de La Nación y TN, también había sido convocado por la comisión como presunta víctima del espionaje ilegal por el grupo que operaba bajo las órdenes de Ruiz, señalado según las denuncias como jefe operativo del grupo armado por la AFI para seguir a opositores y aliados del macrismo.

El periodista no concurrió a la comisión y presentó un escrito con su versión de los hechos.

Tanto Martinengo como Sáez y Ruiz fueron mencionados en los últimos días por Melo y Araque en sus respectivas exposiciones ante la comisión del Congreso, que los convocó para conocer los detalles del espionaje ilegal.

Melo expuso ante una subcomisión creada especialmente para estudiar la denuncia sobre presuntas maniobras ilegales del macrismo radicada en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y que está integrada por el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate, del Frente de Todos, y el presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo.

FUENTE: Télam.