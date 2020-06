El IFE permanecerá como Ingreso Universal: "Todo el que tenga un plan va a tener que trabajar"

Al igual que ocurrió durante la primera ronda del pago de este bono, primero comenzarán a cobrarlo los beneficiaros de la AUH y de la asignación por embarazo, luego les seguirán aquellos que estén bancarizados. Se prevé un operativo especial para aquellos que no tengan cuenta bancaria.

El organismo determinó espaciar las fechas para que no haya aglomeración de personas en los sitios de cobro. En vez del 15 de abril, el cronograma comenzará el martes 21 para quienes tengan CBU y el 6 de mayo para quienes no pudieron aún inscribirse por no contar con cuenta bancaria.