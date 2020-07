"Tenemos que certificar que las empresas presten el servicio de gas acorde a lo que cobran"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Diputada Provincial, Nadia Ricci habló sobre su preocupación respecto a los cortes de Camuzzi y los vecinos afectados por los mismos, ante esto afirmó: “Hicimos la presentación en la Cámara, solicitándole a ENARGAS un informe sobre las irregularidades ocurridas en los barrios y el hecho de que se certifique la calidad del gas que circula. Se le cobra a la gente por el servicio y no hay nada que certifique la calidad del gas para cobrarle a los vecinos”.

"Son cosas que es necesario que se aclaren" señaló la diputada. Y agregó que "Camuzzi se adjudica otorgar un gas de mayor calidad correspondiente a 9300 calorías y eso no está certificado, no hay nada que garantice que eso es así y las quejas son de que el gas es muy pobre y no hay fuerza en lo que dicen otorgar”.

Por la consulta sobre las certificaciones y responsabilidades, dijo que “ENARGAS es el responsable de regular que esta certificación se cumpla, tanto en zona sur como en el norte de la provincia. Para los que tenemos la distribución por Camuzzi la factura es mucho más cara que la de Distrigas y necesitamos que eso sea regulado y cambie”.

Finalizando, la diputada Provincial Nadia Ricci, se refirió a las tarifas mensuales por el gas y concluyó: “Hoy las tarifas están entre 8 y 9 mil pesos, los costos son extremadamente altos, también se estableció unos meses de aplanamiento para que en el verano se pagará mucho menos. En localidades como la nuestra, (Perito Moreno) que ha crecido tanto, varios barrios no tienen cobertura y se calefaccionan con luz. Son varias problemáticas que la provincia no está atendiendo y sufrimos el mayor incremento en la tarifa de igual manera. Son cuestiones necesarias a resolver para todos los vecinos”.