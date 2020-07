Trotta: "La morosidad en educación privada llega al 80%"

La crisis económica por la pandemia de coronavirus afecta fuertemente a la educación privada y muchos colegios transitan un escenario muy delicado por la morosidad en el pago de cuotas por parte de las familias.

Esta situación fue admitida por el ministro de Educación Nicolás Trotta, quien aseguró este viernes que "la morosidad en educación privada está entre el 70% y hasta 80%".

"Estamos en un momento de enorme excepcionalidad. La institución va a tener que acompañar, sin ningún tipo de sanción. Nuestra prioridad es garantizar la continuidad educativa, nadie va a dejar de ir a la escuela por esta situación tan extrema económica que transitamos", sostuvo el funcionario nacional.

"No puede haber ninguna medida restrictiva en el marco de una situación económica como las que estamos transitando. Si hay una familia que no puede pagar la cuota, obstruir la posibilidad de que el alumno rinda, participe o use la plataforma es un abuso injustificado y vamos a tomar cartas en el asunto de manera personal para que se revea esa situación", aseguró Trotta en diálogo con TN.

En este sentido, Trotta se refirió a la ayuda que el Gobierno nacional le entrega a los colegios a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). "Unas 3600 escuelas se adhirieron en abril, otras 4600 en mayo y se está iniciando la inscripción para junio", indicó.

"Hasta que no se permita el regreso a las aulas, la idea es que todas estas instituciones puedan seguir recibiendo el beneficio", agregó Trotta, quien también indicó que trabajan en un programa de créditos blancos para colegios.

