Caleta Olivia: “Estamos bien, con distanciamiento social y en una fase de absoluta contención”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Doctor Juan Acuña Kunz, de Caleta Olivia se refirió a la situación de circulación del virus en la localidad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut y dijo que "a raíz de un barco de Santorini que traía una gran carga viral entre los marineros, producto de esto se disparó el virus en esa ciudad y se mantiene circulante. Lamentablemente tenemos una situación bastante compleja”.

En relación al decreto de la Gobernadora con respecto a los horarios de ingresos a la provincia, señaló que “no lo considera correcto en el caso de las ciudades que no tienen contagio. Primero irresponsabilidad absoluta de las personas que no se pusieron en cuarentena, segundo la empresa (refiriéndose a la empresa MOVISTAR y los casos en Río Gallegos) y tercero, el COE de Río Gallegos debería haberlo controlado, no se puede poner un policía a cada persona que tiene que cumplir la cuarentena. Eso generó un cambio de conducta en las autoridades de la Provincia, creo que achicar los horarios en un lugar sin circulación del virus presenta problemas en las áreas laborales”.

Finalizando, El Doctor Acuña Kunz, comentó la situación de las personas que realizan la cuarentena en Caleta Olivia y dijo que "hay alrededor de 189 personas que están en aislamiento obligatorio en sus domicilios y son controlados, y bueno, les pedimos encarecidamente que se mantengan en sus domicilios. Los últimos días han ingresado personas por cuestiones de vuelta de otras provincias o por cuestiones laborales, queda a criterio del COE dejarlos ingresar o no”.