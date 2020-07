Kevin Johansen estrena hoy en las redes una sesión especial en estudio

El cantante y compositor Kevin Johansen y su hija Miranda son los protagonistas de la sexta entrega del ciclo Sesiones en Red, que convoca a músicos y bandas para realizar grabaciones en estudio bajo determinados marcos conceptuales y que luego se suben a la plataforma Youtube.

La de Kevin y Miranda está disponible desde hoy en el canal de Sesiones en Red y en la grabación abordan tres temas: "New York Without You", de Kevin; "El gigante", de Miranda; y "Perfect Day", de Lou Reed, versionado a ritmo de zamba criolla.

La sesión, que dura algo más de 15 minutos, fue grabada el pasado jueves 18 de junio, durante una pequeña ventana que se abrió en la ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena, y es el sexto episodio de una serie, por la que ya pasaron Javer Malosetti y La Colonia; Florián, Los Besos, Todo Aparenta Normal y Candelaria Zamar, que se pueden visualizar en el canal Youtube de Sesiones en Red, y en el portal de música Clics Eternos.

Las sesiones surgieron en noviembre de 2019 a partir de la fusión de tres espacios, el portal de música independiente Clics Eternos, la productora audiovisual Tinta Sur y el estudio de grabación RED.

"La idea fue plantear sesiones de música en vivo en estudio con músicos argentinos con un criterio estético definido, buscando un sonido más íntimo, que se les presenta a los artistas con la idea de que tomen el desafío de tocar sus canciones en formatos nuevos o inusuales" cuenta a Télam Alejo Ruiz, director artístico del proyecto.

"Se trata -agrega- de hacerle una propuesta a los músicos para que reversionen sus canciones en un formato sesión y que la gente al escucharlos escuche algo distinto a lo que está acostumbrada a escuchar de ese artista".

"En este caso -señala Ruiz-, Kevin y Miranda trajeron la idea de hacer canciones que suenan en la cotidianidad de sus casas en un formato de guitarra de nylon y dos voces" algo muy íntimo, muy despojado, muy directo.

El ciclo arrancó en noviembre de 2019 con Todo Aparenta Normal, a los que siguieron otros artistas, buscando un delicado balance donde el sitio pueda presentar artistas más consolidados y con un fuerte recorrido junto con otros emergentes, de modo que unos puedan amplificar la llegada de los otros y a la vez promover un intercambio de audiencias entre todos.

Si alguna referencia propone la serie tiene que ver con las Tiny Desk Sessions de la Radio Nacional de Estados Unidos donde pueden aparecer desde Sting hasta un tipo absolutamente desconocido pero con un talento que impacta y donde sostienen una estética que es la que da pie para que la audiencia, en definitiva, se enganche más con el formato que con el artista particular de cada sesión.

"La idea nuestra es un vivo, la intención es una sola toma. Al principio hay como un pequeño backstage para darle el sentido de cotidianidad y que se dé como un living, un espacio relajado donde los artistas van tocando como si fuese una presentación en vivo sobre un escenario", destaca Ruiz.

"Porque queremos -agrega- que la experiencia que le llegue al público sea verídica y no se finja un falso vivo, sino que sea eso: una sola toma, un vivo con el artista en el estudio".

Respecto de las maneras como se va conformando cada una de las sesiones, Alejo Ruiz cuenta que "cuando contactamos a los artistas les presentamos la propuesta de un sonido reducido, les abrimos el juego para que elijan qué quieren mostrar, sean temas ya grabados pero en otro formato, temas en proceso o nuevos o temas que no registraron nunca".

En el caso de Malosetti, por ejemplo, que toca en trío con Tomi Sainz y Milton Amadeo, la Sesión en Red se dio poco tiempo antes de que ellos registraran su primer disco, mientras que Todo Aparenta Normal llegó con cuatro guitarras acústicas para hacer temas de ellos en un formato absolutamente desconocido.

Cada sesión va también acompañada por una entrevista que sale a través del Instagram de Clics Eternos.

"La apuesta -destaca Ruiz- tiene que ver con grabar y producir materiales audiovisuales de primera calidad entre músicos más reconocidos y otros emergentes, una apuesta cultural para poder generar contenidos de primera línea muy bien grabados a nivel sonido y video".

En relación con la situación del mercado de la música a partir de la pandemia del coronavirus, Ruiz dice que "quizás mucho de lo que pasaba con los vivos sea reemplazado por este tipo de formatos. Las sesiones en vivo son una buena alternativa que te dan la posibilidad de mostrar al artista grabando en el momento y no con un producto terminado y también, en nuestro caso, con la posibilidad de mostrar facetas distintas o desconocidas de los músicos".

