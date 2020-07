La Junta Municipal pidió mas información sobre los ingresos a Río Gallegos

En el Salón Futura de la Municipalidad de Río Gallegos, se desarrolló una nueva reunión de la Junta Municipal de Protección Civil, presidida por el diputado por pueblo Eloy Echazú y las secretarias de Coordinación Ejecutiva y de Desarrollo Comunitario de la comuna, Claudia Picuntureo y Alejandra Vázquez, respectivamente.

Los integrantes, representantes de diversos sectores estratégicos de la ciudad capital de Santa Cruz se reunieron por primera vez luego de conocerse los últimos cuatro casos positivos aún vigentes, provenientes de la ciudad de Buenos Aires, que originaron un replanteo y cruce de responsabilidades por su ingreso.

En primer término, se dio a conocer un informe de situación sobre los controles a vehículos particulares y las altas que se van dando de acuerdo al cumplimiento del aislamiento de 14 días, resaltando que para el 10 de julio se estaría terminando con todas las cuarentenas que están vigentes.

En este marco, la secretaria Picuntureo afirmó que la información sobre ingresos particulares "es escasa y de difícil acceso" y lamentó que desde distintos sectores se hable de relajamiento cuando en realidad desde la Municipaliad "se hacen todos los controles en forma intensiva y con un gran sacrificio por parte de empleados y empleadas municipales, quienes están a disposición las 24 horas del día".

La funcionaria invitó a todos aquellos que tengan dudas sobre el trabajo que se está realizando, que participen de los controles que se realizan en distintos horarios, incluso muy tarde en la noche, y bajo todo tipo de condiciones: “yo avalo el trabajo de mis compañeros municipales, el mío propio y el del Intendente Grasso”, dijo la funcionaria, que resaltó además que los cuatro casos positivos no son autóctonos y no fueron bajo la órbita del Municipio.

“No somos un Municipio ausente. Tenemos a la gente trabajando. Como municipio hacemos lo imposible para salir a la calle”, dijo, mientras delineó cómo se procede según la información que se recibe respecto de personas que arriban a la ciudad por distintos medios. “Hay controles”, ratificó, y visualizó la falencia en cuanto a la recepción de informes de ingresos y circulación que deberían emitirse desde la Subcomisaría de Güer Aike sobre vehículos particulares.

Por su parte, el diputado Eloy Echazú dijo que “no se nos escapó la tortuga”, en referencia a que desde el Municipio se trabajó correctamente y que los cuatro positivos no son casos locales. También hizo referencia a los intendentes que cerraron las puertas de sus localidades a la ciudadanía riogalleguense, considerando que se trata de una medida inoportuna. “Llevemos tranquilidad a los vecinos”, dijo Eloy, pero resaltó que “no nos relajamos, seguimos trabajando sin horario por los vecinos y las vecinas de Río Gallegos”.

El director del Hospital Regional de Río Gallegos, doctor Javier Lerena, coincidió en la necesidad de contar con mayor información de los ingresos particulares por Güer Aike, a la vez que señaló la tarea que se está realizando desde el Municipio y la irresponsabilidad de la empresa Movistar y de los trabajadores que dieron positivo, sobre quienes dio a conocer su situación actual. También informó sobre los aislados por contacto estrecho, la forma en que se está trabajando con las personas que tuvieron contacto cercano y las medidas tomadas por el supermercado La Anónima.

En representación del sector privado, el empresario Ricardo Victoria comentó cómo está trabajando los comerciantes y pidió conocer mayores datos sobre los casos positivos, a quienes tildó de “irresponsables”. De igual forma, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, coincidió con Victoria, resaltó el gran esfuerzo que está realizando el Municipio y pidió que quienes están a cargo de los controles en Güer Aike “den explicaciones”.

Ariel Rivera, jefe de Inspectores, dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, dio a conocer la modalidad de controles que se está realizando a comercios todos los días, en diferentes turnos, e hizo un repaso de las medidas que se tomaron en el comercio La Anónima.

Luego, la concejal Daniela D'Amico consideró positivo el trabajo realizado por el Municipio, aunque “me inquieta lo que pasa en Güer Aike”, en referencia a que los controles no se estarían realizando con la intensidad que corresponde a la situación. Coincidió en que “la tortuga no se nos escapó a nosotros” y afirmó que pudo constatar personalmente la poca efectividad de los controles en el principal acceso de la ciudad: “tuvimos suerte que no hubo más casos”, dijo D´Amico y pidió mayor presencia con un puesto de control municipal en Güer Aike para las personas que ingresan a la ciudad.

Por parte de Salud Pública, la doctora Alejandra Miranda expresó que los controles se realizan correcta e intensamente a todas las personas de las que se tiene conocimiento de su ingreso a la ciudad, no pudiendo hacerlo cuando no se sabe, como fue el caso de estos trabajadores de Movistar que dieron positivo. En este marco, agradeció a todo el personal municipal involucrado y pidió reforzar el trabajo conjunto entre todas las áreas que componen la Junta Municipal de Protección Civil. A su turno, el concejal Leonardo Roquel pidió que se instale un puesto de control en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en tanto que su par Pedro Muñoz solicitó mayor información sobre el ingreso por Güer Aike de vehículos particulares y dónde se encuentran actualmente las personas que vinieron en ellos. También pidió conocer la situación del sistema de salud.

Seguidamente Claudia Picuntureo volvió a insistir en la necesidad de contar con información oficial y comentó que el Municipio muchas veces se entera de los ingresos particulares a través de familiares o por la “buena onda” de algunos efectivos policiales. En este sentido, comentó que durante los últimos meses, a través del operativo “Vuelta a Casa” ingresaron a Santa Cruz más de 5 mil personas sin ningún inconveniente, pero en Güer Aike “no se pudo controlar a cuatro autos y ahí están las consecuencias”.

"Si el Municipio contara con información clara, podría reforzar los controles domiciliarios, pero es muy complicado si no se sabe ni se informa quien entró" dijo Picuntureo, resaltando que “somos todoterreno, pero si no tenemos los datos, nos va a costar más”.

La secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez, intervino varias veces durante el encuentro, y en una de ellas hizo referencia al hisopado negativo de la trabajadora de Obras Públicas que se encontraba con síntomas, dando tranquilidad a toda la familia municipal.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Pedro Mansilla, pidió claridad en la información hacia la ciudadanía, para poder transmitir tranquilidad y que los vecinos y vecinas se sientan seguros.

Finalmente, y tras el debate y aporte de los presentes, se concluyó enviar nota al Gobierno Provincial solicitando que informe en forma permanente sobre los ingresos a la ciudad, remitir al COE Provincial la solicitud de colocar un puesto de control de personas el ingreso a Río Gallegos, y reforzar la tarea que se está realizando para proteger a la ciudadanía.