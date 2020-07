Ringo celebró su cumpleaños 80 con "la pequeña ayuda de sus amigos"

Con la participación de figuras como el exThe Eagles Joe Walsh, Sheila E., Sheryl Crow, Ben Harper y Dave Grohl; y el recuerdo de algunos shows en vivo, en especial un encuentro que tuvo en el escenario con su excompañero Paul McCartney, Ringo Starr celebró sus 80 años con un especial de una hora transmitido anoche por su canal oficial de YouTube.

El festival virtual, a beneficio de la David Lynch Foundation, Musicares, WaterAid y Black Lives Matter, también contó con breves intervenciones y saludos de los músicos Peter Frampton, Willie Nelson, Elvis Costello, Jackson Browne, Kenny Loggins, Edgar Winter y Bob Geldolf, entre otros; y de figuras del espectáculo como el actor Jeff Bridges y el propio David Lynch..

Sentado en una batería, el exbeatle comandó la transmisión en donde se lo pudo ver en acción a través de videos de conciertos frente a la All Starr Band.

También vio desfilar clips con felicitaciones de familiares y amigos, en donde aparecieron su esposa Barbara Bach; Olivia Harrison, viuda de George Harrison; sus hijos y sus nietos.

A la hora de la música, los momentos más brillantes lo ofrecieron Sheila E con una demoledora versión de "Come together", en donde se pudo ver en acción una vibrante dueto de batería junto al homenajeado; y Sheryl Crow con una delicada lectura de "All you need is love", en la que interpretó diversos instrumentos.

Por su parte, Ben Harper y Dave Grohl unieron fuerzas para un "I`m down" atravesada por el sonido del slide; y Joe Walsh aportó la cuota de rock con "Boys".

De viejos shows grabados se pudo apreciar otra versión de "Come together", pero en este caso a cargo de Gary Clark Jr. y el esperado encuentro con McCartney en la electrizante "Helter Skelter".

En tanto, el combinado de figuras mencionado más arriba participó de una versión coral de "Give more love", el tema que le da nombre a su disco solista de 2017.

De esta manera, y con el envío de saludos desde distintos países a las 12 del mediodía, en donde nuestro país estuvo representado por la Escuela Orquesta de Chascomús, el exbeatle celebró una vez más su cumpleaños, aunque esta vez debió hacerlo de forma virtual.

Sin embargo, la vitalidad mostrada y algunas expresiones en las que lamentaba la ausencia de conciertos por la pandemia de coronavirus dieron la pauta que todavía le quedan algunos años de ruta al octogenario baterista.

FUENTE: Télam.