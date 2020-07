Disconformidad con la suspensión: La Red de Mujeres Radicales solicita el despido directo del concejal Bazán

Paula Obaya, referente de la Red de Mujeres Radicales, en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, manifestó "lo de Bazán no es una novedad, ya tenía una denuncia por violencia de género en 2019. Tenemos que replantearnos y pensar estas cosas, Bazán dijo que era una movida política cuando hay testigos y si bien la víctima no hizo la denuncia, ella afirmaba que dejaba todo en manos de la Justicia y que se sintió desprotegida. Hubieron varios testigos, más la denunciante que fue la señora Pamela Pérez, espero que esto no quede en la nada”.

Ante la consulta sobre la solicitud de renuncia a Bazán a su banca en el concejo de Caleta Olivia, Obaya aseguró: “Si. Definitivamente tiene que dar un paso al costado, con un perfil violento tiene que apartarse y revisarse psicológicamente. Hombres como Bazán tienen que entender que la mujer no es un objeto ni una cosa cambiable, mas allá de ser separado tiene que ser atendido y ayudado a superar estos episodios”.







"El problema mayor es que si la persona violentada no asume a esa violencia como tal, es difícil hacerle entender que el amor no es violencia y es una persona que está muy a la defensiva por la exposición que tuvo en el último tiempo”.

Finalizando, La referente de la red de Mujeres radicales, Paula Obaya, se refirió al no avance de la denuncia por parte de la víctima y sostuvo: “Es muy difícil que se produzca la renuncia si la víctima no avanza, no es algo simple, es complicado. La cultura machista hay que cambiarla entre todos, desde casa es necesario realizar la diferencia desde el más chico hasta el más grande”.