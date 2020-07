Entrenamientos de Racing: "Entiendo la necesidad de los jugadores pero lo que hicieron está prohibido"

En las últimas horas se conoció que algunos futbolistas de Racing con residencia en Rosario realizan entrenamientos con pelota en un predio con canchas de fútbol en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Ese predio corresponde a Iván Pillud, quien estuvo junto a Héctor Fértoli, Mauricio Martínez, Walter Montoya, Nery Domínguez y Augusto Solari. Todos con residencia en la ciudad santafesina.

Por esta razón, el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, opinó al respecto: "Supuestamente Rosario Central está enojado con Racing pero esto no es verdad. Tengo una excelente relación con Víctor Blanco. A veces uno entiende la necesidad de los jugadores porque trabajan con su cuerpo y la realidad es que hace un tiempo prolongado está todo parado. Y esa necesidad uno la puede entender pero también tiene que respetaras decisiones que toman las autoridades nacionales como también la AFA. Acá en Santa Fe es otra realidad de la que vive Buenos Aires, acá está permitido poder correr en los parques o ir al gimnasio, pero no está permitido jugar al fútbol".

"Tengo que respetar a las autoridades y las decisiones que ponen el Ministro de la Nación y AFA. Entiendo la necesidad de los jugadores e incluso los de Central también la tienen pero van a poder hacer lo que está permitido. Lo que no está permitido no lo van a hacer porque hay una línea entre la salud y el fútbol. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en Brasil, dónde el otro día se jugó el clásico de Río mientras al costado se estaban muriendo miles de personas. No entiendo eso porque en lo personal siempre lo primero está la salud", sostuvo el dirigente del Canalla.

Por último, Carloni ratificó que agosto podría ser una de las fechas tentativas para la vuelta de los entrenamientos: "Hay que respetar a las autoridades aunque no nos guste, en este país no se respeta. En algún momento se van a reanudar los entrenamientos, ya se comenzó a dialogar en el tema y estamos focalizados que en agosto se pueden empezar con los testeos para después arrancar con las prácticas".

FUENTE: TyC Sports.