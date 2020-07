Familias Solidarias: "Hay muchas familias dispuestas a albergar a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo"

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos fue una de las áreas más abandonadas por la gestión anterior, llegando al punto que el Juez Antonio Andrade tomó la decisión de intervenir el área ante la falta de respuesta de la comuna a casos judicializados de riesgo de niños, adolescentes y jóvenes víctima de abandono o violencia. La situación ha ido mejorando con la nueva gestión que lleva adelante la doctora Julia Chalub, y de casi 2.000 carpetas de casos complejos, hoy el área ya dio respuesta a más de 1.200.

Hace pocos días, se lanzó un registro para buscar "Familias Solidarias" que estén dispuestas a albergar por 120 días máximo a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Dra. Chalub explicó el estado de abandono que presentaba el área y dijo: “Antes la cosa era mucho peor, llegamos a tener 41 niños y adolescentes totalmente abandonados, hoy tenemos 20. Hay chicos que hace 4 años que no tienen hogar, y eso es por falta de trabajo, sin embargo es mucha la gente que los ayuda que quiere adoptar y darles un hogar”.

Ante la consulta sobre el mecanismo de adopción y como se manejan con la situación social actual, ante esto dijo: “Hoy esperamos la comunicación por teléfono, pueden llamar y sacarse las dudas, consultar por el papeleo. Si no lo pueden hacer por mail. La verdad que hay muchas familias y el foco de hoy es en los adolescentes que son los que más tiempo llevan sin hogar. En la ciudad por suerte, hay muchas familias solidarias”.

Por otro lado, Julia Chalub fue consultada por la complejidad en la adopción y los trámites necesarios en Argentina, ante esto dijo: “Hay muchas familias que quieren ser adoptantes pero que no lo pueden hacer, tenemos que trabajar más en la difusión de los requisitos y a donde se tienen que dirigir”.

Finalizando explicó: “Es necesario diferenciar de familias solidarias a aquel que quiere ser adoptante, cumplen roles distintos, es sumamente importante la valoración previa al momento de ser una familia solidaria, hay chicos que están 2 años en familias solidarias y cuando hay un adoptante por ahí no quieren saber nada con el adoptante, es importante tener en valoración y comunicar eso”.



La actual convocatoria está orientada a contener adolescentes de entre 13 y 17 años de edad por un tiempo no mayor a 120 días. Está dirigida a personas mayores de 30 años, no necesariamente parejas, que no estén incluidas en el registro nacional de adoptantes. Para ello, está a disposición de los interesados el teléfono de la guardia del Departamento de Desarrollo Integral: 2966-213961 o al correo electrónico: [email protected]