Jugueterías: tendrían habilitación y permisos para ventas “online” y “delivery” por el Día del Niño

El sector comercial ha sido sin duda uno de los más afectados en esta primera mitad de año ante las medidas que impuso la pandemia y con el brote de casos en Río Gallegos que obligó a retomar una fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchos rubros de los considerados "no esenciales" afrontan un complicado panorama. Agosto y el mes de los niños era una de las fechas más que esperadas por el sector comercial de jugueterías. Ahora, dadas las nuevas condiciones sanitarias de Río Gallegos y las nuevas medidas, estas ventas podrían verse totalmente afectadas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Antonio Calviño propietario de la juguetería REX en la capital provincial explicó estar sufriendo la situación al igual que otros comercios y dijo que, como el rubro de juguetería no es esencial, se han visto “totalmente afectados”. Y señaló que “el día del niño, el 16 de agosto en nuestro rubro es una apuesta muy importante porque se suele comprar más para poder vender más. Este año con las medidas tomadas, uno compra menos sabiendo que va a vender menos”.

Ante la consulta sobre las compras y los pagos de esas cuentas teniendo ventas o no, frente a esto dijo: “Es una cuenta de todos los años: en el día del niño y navidad es cuando más vendes en todo el año. Si éstas ventas no están, uno se endeuda y termina pagando más de lo que vende. Muchos rubros de juguetería están damnificados, incluso las fábricas grandes han reducido el personal. Está complicada nuestra actualidad, también nos ayuda que no compramos tanto sabiendo que no era un día del niño igual a los demás”.

Finalizando, Antonio se refirió a la competencia como juguetería con la localidad vecina de Punta Arenas por sus precios y promociones, ante esto afirmó: “No es algo que yo pueda manejar, los precios de Punta Arenas va más allá de nuestro país, yo me concentro en mi trabajo y lo que podemos vender. Nosotros hoy nos tuvimos que reconvertir y vender online, la gente se acostumbra más a comprar online, el problema ahí es que no hay estructura, control, no hay impuestos ni aportes, es todo diferente. Hoy la competencia es Buenos Aires, por las compras Online”.

Por último, Calviño dijo haberse reunido con el Intendente Grasso y otras autoridades y concluyó: “Ante la problemática y la falta de ventas por el día del niño, nos permitirán hacer ventas y tomar pedidos y la semana que viene nos habilitarán para hacer deliverys. A nosotros nos sirve para tener un poco de actividad, una fecha especial por el día del niño y es una fecha única para los jugueteros”.