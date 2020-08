Multas por circular sin permiso o fuera de los días permitidos: De $12.740 a $ 25.480

El intendente Pablo Grasso había adelantado a nuestro medio la decisión de aplicar sanciones y multas más severas a las personas que circulen fuera del horario permitido o en días que no están autorizados. Desde ayer miércoles, rige un nuevo cuadro de sanciones donde la comuna estableció que quien infrinja las disposiciones establecidas dentro de la nueva fase de aislamiento, deberá pagar de 35.000 a 70.000 módulos. Está tipificado dentro del ítem "Faltas Gravísimas". Considerando que el valor del módulo está fijado en 0,364, significa que las multas rondan entre los $ 12.740 a $ 25.480.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos explicó: “La multa rondará esa cifra, es considerada una falta gravísima en cuanto a la situación sanitaria que vivimos. Esto se modificó a partir de un decreto emitido por el Intendente, y la medida se toma a partir de un aislamiento que la gente no está cumpliendo, por lo que las medidas son as rigurosas”.

Ante la consulta sobre cuáles son las opiniones y comentarios de los inspectores en el día a día, Bárbara explicó: “El problema está después de las 17, fuera del horario establecido, la gente circula y no tiene un justificativo. En este caso, se establece una primera infracción y se carga a una aplicación, la segunda vez que se considera reincidente, se le secuestra el vehículo y se le cobran los 36 mil pesos de multa”.

Por otro lado, la Directora de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos dijo que la circulación no ha bajado y que “es lamentable que la gente no respete el horario, las multas tienen que ver con preservar la salud pública de todos. Hay gente que la respeta y que se queda en casa y sale en los horarios establecidos, pero hay gente que no. Ya hay varios que están en infracción”.

Finalizando, Biott fue consultada por la gente que no pueda pagar la multa, a raíz del alto costo y dijo: “Es una falta gravísima como ir de contramano, se encuadra ahí y se podría ir mas allá, porque hablamos de la salud de toda una localidad. Se secuestra el auto y la persona se hace cargo del acarreo, depósito y demás. En caso de no pagarlo habrá un plan de pago u otra medida y que lo puedan resolver, no hablamos de algo básico sino de una cuestión de salud importante”.