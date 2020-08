"Cumplimos con todos los protocolos que nos pidieron y hoy nos obligan a volver a cerrar"

Las peluquerías fueron uno de los tantos rubros afectados en la ciudad de Río Gallegos tras las nuevas medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Muchos comerciantes decidieron cerrar sus puertas y otros solicitan y piden una mejor aplicación de políticas públicas que considere la situación económica actual a raíz de la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gabriela Turra, peluquera de la localidad de Río Gallegos se refirió a la situación actual por la pandemia y a las nuevas medidas tomadas, ante esto afirmó: “Creemos que no era necesario, aumentando un poco más el horario no era necesario cerrarnos las puertas a nosotros. La gente sigue en la calle, sigue circulando y no se evita el contagio con la libre circulación tampoco”.

Ante la consulta sobre nuevamente tener que cerrar por el Aislamiento, y la necesidad de recuperarse de la primera etapa de la pandemia y el endeudamiento que esto conlleva, Gabriela Turra afirmó que “si las medidas siguen así, llegamos al punto de cerrar los comercios. Cada vez estamos más afectados con la reducción horaria y no poder reanudar la actividad. Los comercios en general aceptaríamos trabajar menos horas o tener aunque sea un ratito de trabajo para poder recuperarnos económicamente, no hay políticas que nos contengan, no podemos enviar las tijeras por delivery”.

Finalizando, Turrá se refirió a los constantes controles al momento de abrir sus puertas antes de la fase de aislamiento y sostuvo: “Nosotros potenciábamos el cuidado entre nosotros, si queremos subsistir a todo esto que está pasando, necesitamos entablar políticas de trabajo para poder contener a todos los trabajadores. En 14 días esto no se va a solucionar, va a seguir pasando, no podemos pasarnos la vida encerrados, yo hoy vivo a préstamo y otros están en quiebra. No considero que las políticas para comerciantes sean las adecuadas”.