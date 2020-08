SOEM Perito Moreno: denuncian "impuestazo" y aumento encubierto para cargos políticos

Las autoridades del gremio municipal de Perito Moreno denunciaron públicamente que el intendente Mauro Casarini avanzó "a escondidas" con un aumento de los impuestos municipales, descongelando el valor módulo que estaba en $ 13 y llevándolo a $50, lo que significa un aumento del 400%, al tiempo que en la misma sesión por mayoría, se aprobó un incremento salarial para la planta política del orden del 100%, "mientras que a los trabajadores los conformaron con un 20% de aumento" denunciaron.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcos Bucci, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Perito Moreno explicó lo que fue el comunicado a partir de una sesión especial y la solicitud emitida, ante esto afirmo: “Primero se incrementan los cargos políticos de funcionarios del Municipio y la otra la liberación del módulo tarifario para el impuestazo que estaba congelado desde 2016”.

Ante la consulta sobre el supuesto aumento para la planta Política Municipal, Bucci sostuvo que “Si bien no sabemos de cuánto es el aumento, sabemos que sería entre el Intendente y los concejales. Creemos que el aumento ronda en los 60 Mil pesos. No estamos en desacuerdo en esto, sino que al momento de negociar a nosotros siempre nos dejaron de lado o se excusaron y ellos se otorgan el aumento de manera inmediata”.

“Según los concejales estaban analizando bajar los módulos, para evitar el aumento tan repentino. Pero al día de hoy el Ejecutivo no ha hecho la tarea y en todo este tiempo del año no han presentado ningún proyecto al respecto. Este aumento se hizo a escondidas, desde el Ejecutivo al legislativo y a la tarde me llamaron y me avisaron que en el concejo lo habrían apoyado por mayoría”.

Por último, el titular del Sindicato municipal agregó: “Nuestra idea es alertar, sabemos que esto todavía no esta aprobado por el concejo deliberante, la idea es esa. Creemos que tienen que rever esta situación, nosotros tenemos un saldo muy bajo y estamos por debajo de la línea de pobreza y en estos casos el mas castigado es el Empleado Municipal”.