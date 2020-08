Día del niño: las ventas apenas lograron revertir la caída interanual

Un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, indicó que las ventas del Día del Niño de este año registraron un incremento de las ventas en las últimas semanas pero que apenas lograron revertir la caída interanual. Entre otras cosas mencionan las dificultades de las ventas a distancia. A su vez destacaron que los descuentos del 30% y cuotas con tarjetas del Banco Nación y el Banco Ciudad, y los programas de incentivo de financiación como Ahora 12 con 3, 6, 12 y 18 cuotas, ayudaron a dinamizarlas ventas de juegos y juguetes.



"No obstante, al no estar totalmente desarrollado el canal on-line y las dificultades de las operaciones a distancia, no se pudieron maximizar las ventas totales por las restricciones en el AMBA, como la prohibición de abrir los sábados en CABA y el hecho de no haber estado autorizado el ingreso de clientes en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en los últimos días se desaceleraron las ventas en localidades que retornaron a Fase 1 en provincias del norte argentino" explicó en un informe la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.



El mismo relevamiento indicó que las ventas de juegos y juguetes en los úlitmos días tanto en el canal físico como en el on-line se incrementaron debido al Día del Niño pero que fueron insuficientes si se tiene en cuenta que apenas lograron alcanzar los niveles de 2019 en esta misma temporada, la cual se traduce en que hubo el 60% de las ventas para el sector.

La pandemia ofreció una ventaja para los comercios que ya tenían su canal e-commerce desarrollado. A modo de ejemplo, los juegos de mesa se ubicaron en el puesto 14 de los 50 productos más vendidos en Latinoamérica durante la cuarentena en el principal market place de la región, seguidos en el puesto 29 por los juegos y juguetes (+25%), rompecabezas en el puesto 34 con un incremento del 23% y muñecas en el Nº 48 del ranking con un aumento del 18%.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete también advirtió: "Lamentablemente en Argentina, ese canal lo tenían desarrollado sólo las grandes cadenas de jugueterías, supermercados y casas de artículos para el hogar mientras que los pequeños comercios, que explican casi el 40% del canal de ventas, tuvieron que reconfigurar la dinámica de su negocio y empezaron a vender por whats-app, instagram, EstoyCerca.app de FECOBA y otras redes sociales".

Entre los productos de fabricación nacional, los más destacados fueron los rompecabezas y los juegos de mesa como el Dr. Eureka (desde $1150), Carrera de Mente ($1690), DOBBLE ($1500), ¿Qué ves? ($799), Don Rastrillo y el UNO ($580) además de los clásicos como el Memotest ($599), el Ludo y el Juego de la Oca ($400). Otro de los productos muy buscados son los bloques ($250 x 24 piezas), las masas de modelar ($219 pack x 3 potes) y los juguetes de primera infancia (0 a 3 años) como los encastres, sonajeros y otros que conforman el 40% de la oferta de juguetes. Asimismo, a raíz de las buenas temperaturas y de las salidas permitidas, se vendieron muy bien andadores y monopatines (desde $1500)

En jugueterías con una participación del 80% de juguetes importados, el ticket promedio rondó los $2800 pesos por unidad mientras que en jugueterías que ofrecen 50% productos nacionales y 50% importados, el ticket promedio por juguete fue $650.

Respecto a los medios de pago más utilizados, el Programa Ahora 12, logró transacciones en más de 1240 puntos de venta de juguetes en todo el país, duplicando su participación como forma de pago preferida y elegido en el 70% de las ventas con tarjeta de crédito en cuotas. Durante la semana, además tuvieron una muy buena aceptación las promociones ofrecidas con el Banco Nación (30% de descuento y 3 cuotas sin interés o 15% de descuento y 12 cuotas sin interés) y con el Banco Ciudad (30% de descuento y 3 cuotas sin interés), explicó la Cámara.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto, afirmó que "existen buenas expectativas para la industria nacional de cara a la temporada de fin de año, nuestro objetivo es producir a pleno y ampliar la escala de producción con miras a mejorar la competitividad para aumentar exportaciones y recuperar mercado interno impulsando nuevas formas de comercialización en canales online". "Además, hemos relanzando una campaña para concientizar a la sociedad sobre la importancia de los juegos y los juguetes en el desarrollo de la niñez, con perspectiva de género e inclusión" agregó.

Al respecto, el presidente de la Cámara destacó: "Los niños y las niñas, no asocian juguetes con colores y géneros, solo les importa jugar y nosotros como adultos, debemos dejar que elijan sin limitaciones ni estereotipos que no se corresponden al cambio de época que estamos viviendo, con una mirada más equitativa e inclusiva".

En el informe también se aseguró que la industria argentina del juguete pese a "los programas de apoyo impulsados por el Gobierno Nacional, como el ATP y los créditos al 24% para el pago de sueldos, las facilidades respecto a las contribuciones patronales y la moratoria impositiva, fue un año difícil porque las fábricas permanecieron cerradas desde el 20 de marzo y pudieron abrir pocas semanas".

Tras reiniciar actividades a mediados de julio, se empezó a producir utilizando la totalidad de la capacidad productiva con protocolos sanitarios aunque, advirtió la entidad, no fue suficiente para recuperar las ventas que se perdieron ante la demanda de juguetes durante el aislamiento. En este período "se liquidaron los stocks que dejó la recesión iniciada en 2018, con una fuerte participación de productos importados, que hacia fines de 2019 explicaban el 70% del mercado argentino del juguete" indicó el informe.

