Grasso: "Sigo trabajando desde casa, hay mucho por hacer y es necesario resolver rápidamente distintos temas"

Tras confirmarse que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, tuvo resultado positivo en su test de COVID-19, el jefe comunal se recluyó en su domicilio particular aunque confirmó que continuará al frente de las decisiones de la Intendencia, ya que aseguró "hay mucho por hacer y es necesario resolver rápidamente distintos temas".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Intendente Grasso se refirió a su estado actual de salud: “Me duele la cabeza, el cuerpo y si bien no tengo fiebre, presenté el resto de los síntomas. Empecé a sentir frío la noche anterior, tomé la decisión de hacerme el estudio y me dio positivo. Inmediatamente me quedé en casa con mi familia, tomando las medidas necesarias y articulando cómo continuar el trabajo del Municipio”.

Acerca de la situación de la ciudad sanitaria de Río Gallegos y la extensión por 14 días más de la fase de aislamiento, aseveró "hoy estamos muy complicados y necesitamos poder resolver toda la situación en la localidad”, señaló. Y destacó el “gran empuje de los diferentes sectores, sobre todo del espacio de salud y la necesidad de acompañar los procesos que presenta la gente, cosas simples como mantener el distanciamiento”

En relación a la continuidad del trabajo, el intendente explicó que “armamos dos grupos y una división de tareas para atacar las diferentes problemáticas pensando en que podía darse que alguien del Ejecutivo pudiera contagiarse el virus. Finalmente ese fui yo, más allá de todos los cuidados que permanentemente he tomado con mis colaboradores más directos. La idea es poder articular e ir acomodando medidas que queden para siempre, como es el caso de contener a los comerciantes y poder ayudarlos a salir adelante. Hoy estamos trabajando con esto, para que todos en breve puedan volver a abrir sus puertas".

"Le pido a los vecinos que se sigan cuidando, respetando el distanciamiento, tomando todas las medidas recomendadas del aislamiento, para que podamos salir adelante y volver un poco a la normalidad" aseveró Grasso.