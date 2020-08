Caravana de ATE: “Queremos sentarnos con el Ejecutivo y llegar a un acuerdo de forma definitiva”

Trabajadores de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y de la empresa Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ) marcharon hot en caravana por las calles de la ciudad, concentrando su reclamo frente a Casa de Gobierno, pidiendo la apertura de paritarias para mejorar la situación salarial del personal de ambas dependencias.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Navarro, secretario gremial del Consejo Directivo provincial de ATE Santa Cruz, comentó lo ocurrido en la caravana de hoy y la expresión y manifestación de los trabajadores, ante esto sostuvo “los trabajadores no han visto en su recibo de sueldo un aumento salarial en relación al valor presente de la canasta familiar. Estaba lejos el ofrecimiento del poder ejecutivo en relación al porcentaje mínimo a considerar, entre otras cuestiones como un bono y la no efectividad del mismo. Garantizamos el cuidarnos durante la caravana pero teníamos que mostrarnos y salir y volver a sentarnos en una paritaria y llegar a un acuerdo”.

Ante la consulta sobre la no llegada al 20% de aumento, solicitado por las trabajadores y la falta de respuesta por parte del Gobierno, Navarro explicó: “Los compañeros legislativos acordaron un 20%, la idea es que esto sea parejo e igualitario. A nosotros nos ofrecían el 14% y nos decían que era lo que el Gobierno podía ofrecer, esto molesta bastante, la no equidad al momento de reconocer los sectores”.

Por otro lado, Navarro comentó la situación de precariedad laboral de los trabajadores del Hogar de Ancianos "Braulio Zumalacarregui" y ante esto afirmó: “Hay una precarización laboral importante, en el sentido de no cuidar a trabajadores esenciales. Estos compañeros trabajaron en el marco de la pandemia de igual manera, no pueden abandonar a los abuelos en nuestro caso o en el caso de salud no pueden dejar a un paciente a la deriva. Los trabajadores que están en el hogar de ancianos presentan cuestiones laborales muy complicadas y están en un contexto de vulnerabilidad muy grande, no están siendo contenidos en ningún sentido”.

Finalizando, Navarro destacó la intención de mejorar la condición laboral y el no tener un recibo de sueldo correspondiente, ante esto sentenció: “Están muy expuestos y no quiero entrar en detalles. Pero creo que las autoridades de desarrollo se tienen que manejar mejor con el trabajador y el cuidado de los servicios que estamos ofreciendo”.