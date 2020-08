UNPA: Se realizará Taller de Estrategias de Aprendizaje por medio de Tecnologías

Se llevará a cabo entre el 2 y 4 de septiembre un Taller de Estrategias de Aprendizaje por medio de Tecnologías y la incorporación de los docentes para el trabajo y la instrucción de contenidos a través de las distintas plataformas digitales para los alumnos y futuros docentes. La idea es impulsada por la Unidad Académica de Caleta Olivia (UACO-UNPA).

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la doctora Lucrecia Sotelo comentó : “Es necesario la integración de los docentes y los alumnos que se forman para ser docentes, sea primario, secundario o cualquier ámbito. Las opciones del taller integran todos los niveles y hemos sido arrojados a la tecnología en esta situación, a partir de tener que dar clases como sea”.

Ante la consulta sobre la situación actual de la educación y la dificultad de preparar la virtualidad para la transmisión de contenidos, Sotelo afirmó: “La virtualidad siempre estuvo, la diferencia es que ahora está instalada en su totalidad por la obligación de transmitir contenidos así”.

Sotelo agregó: “Quizá los secundarios o niveles más superiores tienen una relación más directa con las pantallas, lo que sucede es que la mediatización tecnológica para la emisión de las clases genera diferencias sociales complicadas. No nos dijeron cómo llevar adelante los contenidos virtuales, nos dijeron que solo lo hagamos sin un armado previo. No es lo mismo una clase virtual que una presencial, la mayoría de los docentes se han formado en la presencialidad, nadie nos enseñó cómo dar clases en un aula que no es un aula”.

Finalizando, la capacitadora del taller de estrategias de aprendizaje por medio de tecnologías, aseguró que no hubieron criterios pedagógicos o capacitaciones por parte de funcionarios hacia los docentes, ante esto sentenció: “La cantidad de medidas aplicadas, bajo dos enunciados de no sacar a los estudiantes de la casa y mantener el sistema pedagógico, nos lleva a decir que nos arrojaron a la virtualidad sin una estrategia previa. A los padres les paso mucho, por una carencia de comprensión de ciertos conceptos virtuales y cómo atraviesan las desigualdades en el sistema educativo provincial”.

Formularios inscripción https://forms.gle/2Uh3AoriDD1nLgpGA