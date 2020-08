Japón: el primer ministro, Shinzo Abe, anunció su renuncia por problemas de salud

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció hoy su dimisión debido a sus problemas de salud, poniendo fin así a varias semanas de especulaciones en torno a su estado y provocando un temblor en la política del país, sin un sucesor claro para este dirigente en el cargo desde 2012.

"Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro", dijo Abe, de 65 años, en una conferencia de prensa. "Voy a continuar cumpliendo mis funciones hasta que un nuevo primer ministro sea nombrado", agregó.

El premier explicó que aunque durante los últimos ocho años había conseguido mantener controlada su colitis ulcerosa, desde mediados de julio comenzó a sentirse más cansado y los médicos confirmaron este mes que la enfermedad intestinal había reaparecido.

Ese fue el motivo por el cual el pasado 17 de agosto fue a realizarse unas pruebas en un hospital de Tokio y volvió a visitar dicho centro este lunes. Las especulaciones en torno a la salud del mandatario habían aumentado en las últimas semanas y hoy confirmó lo que sucedía.

No es la primera vez que Abe debe abandonar el cargo por problemas de salud. Ya en 2007, apenas un año después de haberse convertido en primer ministro, tuvo que dimitir por la misma enfermedad. Tras regresar al poder en 2012, aseguró que había superado los problemas de salud que le llevaron a su renuncia.

La agencia Kyodo informó que el primer ministro japonés ha considerado que ahora es el momento adecuado para anunciar su dimisión puesto que los casos de Covid-19 parecen estar disminuyendo y se han puesto en marcha nuevas medidas de control.

Sucesor

El dirigente no quiso referirse al tema de su posible sucesor en la conferencia de prensa y afirmó que "todos los nombres que circulan hacen referencia a personas muy capacitadas".

El nuevo jefe de gobierno será probablemente el vencedor de las elecciones por la presidencia del Partido Liberal-Demócrata (PLD), dirigido actualmente por Abe. El partido tiene previsto elegir el próximo martes a su nuevo líder en una votación en la que participarán sus diputados y cargos electos, según indicaron a Kyodo fuentes conocedoras del trámite.

El portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, y el ministro de Finanzas, Taro Aso, suenan con fuerza como posibles sucesores.

Sin ocultar su emoción, Abe dijo estar "profundamente triste" de dejar su puesto un año antes de la fecha prevista y en plena crisis del coronavirus.

El anuncio se produce tan solo cuatro días después de que Abe, de 65 años, se convirtiera el lunes en el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, tras cumplir este lunes 2799 días consecutivos al frente del Gobierno, superando así el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato, en el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972. El mandato del premier vencía en septiembre de 2021.

"Es una gran sorpresa", declaró Shinichi Nishikawa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Meiji de Tokio. "Su dimisión ocurre en un momento en que Japón se enfrenta a retos importantes", como la gestión de la pandemia de coronavirus, dijo.

"Podría haber una situación política confusa. Su dimisión tendrá un gran impacto" en la política japonesa, pronosticó este experto.

La popularidad de Abe ha caído estos últimos meses debido a la pandemia ya que su gobierno fue criticado por haber tardado en reaccionar frente a la crisis.

El archipiélago nipón, relativamente menos afectado por el Covid-19 que otras zonas en el mundo, contabilizó 65.600 contagios y unos 1600 fallecidos desde el principio de la pandemia.

