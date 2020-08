Claudia Fontán tiene coronavirus y sus compañeras de “Mujeres de El Trece” deberán realizarse el hisopado

En las últimas horas se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la industria de la televisión. Claudia Fontán se contagió de coronavirus y por este motivo sus compañeras en Mujeres de El Trece, Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti, deberán someterse a un hisopado por haber tenido contacto estrecho.

Tras recuperarse del coronavirus, Roxy Vázquez volverá al estudio, mientras que el resto de las integrantes del programa cumplirán con el aislamiento obligatorio tras el positivo de Fontán. Es por eso que La Flia, productora del ciclo, convocó para acompañar a la periodista a Luli Fernández, Flor de la V y Sandra Borghi.

De esta manera, en radio Mitre también se empezaron a realizar hisopados a los compañeros de Claudia Fontán. La gunga es parte del programa de Guido Kaczka (Lunes a viernes de 10 a 14) y por eso las autoridades de la emisora comenzaron a aislar a gran parte de las figuras de la mañana debido a que también Catherine Fulop confirmó que tiene COVID-19.

El nuevo programa de El Trece había arrancado el lunes pasado con la baja de Roxy. La periodista tuvo coronavirus y debió aislarse justo en la semana que arrancaba el nuevo ciclo. Si bien los cinco primeros días no pudo estar, anunció por videollamada que se incorporaba este lunes.

“Es una gran noticia para mí, para mi familia y para la gente que me quiere. Tuve días difíciles, y después los síntomas fueron mejorando. Eran diez días de aislamiento, pero los médicos decidieron que fueran un poco más por mi trabajo, porque no uso barbijo en cámara”, aclaró. Y agregó: “Ya pasó lo peor. El cuerpo está cansadito, no es lo mismo, pero acá estamos. Voy a descansar bien el fin de semana y el lunes estaré con ustedes. Fueron muy importantes los mimos cuando me sentía mal y no saben lo maravilloso que es sentirle el gusto a una taza de café”.

La periodista contó en sus redes sociales que no la pasó nada bien durante la enfermedad: “Pasé días feos, de fiebre y mucho dolor de cuerpo y lo peor de todo es que no sabés qué va a pasar ante cualquier falta de aire o fiebre, tener que llamar y quedas internada. Es difícil. Sobretodo complicado estar absolutamente aislada sin ver a mis seres amados, principalmente a mi hijo. Así es. Se llama realidad de lo que toca y solo puedo aceptarla. Lloré, me enojé, volví a llorar, me reí, todo eso y más. Tengo amigos de fierro que me dejaron cosas ricas en la puerta, aunque no tengo gusto ni olfato, pero eran cosas que se veían ricas”.

