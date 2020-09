“Hicimos los reclamos en su momento y no nos quisieron recibir. Hoy necesitamos ejercer”

El día lunes se potenció un reclamo en las puertas del Ministerio de salud, entre enfermeros, personal de salud y otros trabajadores más. La mayoría formaban parte del Centro de Formación y Capacitación en Salud "FENOA", institución en la que muchos enfermeros y trabajadores de la salud se han formado y que reclaman un reconocimiento de matrículas en la Provincia y poder ejercer y aportar ayuda en el Hospital de Río Gallegos.







En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Deolinda Barría, enfermera de FENOA, comentó la espera para la habilitación por parte del Ministerio y poder asistir en el Hospital de Río Gallegos, ante esto aseguró: “En mi caso soy auxiliar de enfermería, tenemos matriculas internas otorgadas por el instituto. No nos reconocen la matrícula en el Ministerio, debido a que no se presentó un oficio para la presentación formal del Instituto acá en Río Gallegos, por eso no nos reconocen los títulos”.

Ante la consulta respecto a la cantidad de egresados de FENOA y que pueden colaborar en la situación, Barría dijo que “Alrededor de 200 personas somos, mucha gente es del interior, pero aproximadamente podríamos colaborar en el Hospital unos 200 trabajadores. La idea es que nos reconozcan la matrícula para poder colaborar con los compañeros del Hospital, si bien somos todos auxiliares, podemos colaborar de gran forma”.

Finalizando, Barría aseguró que todos los egresados realizaron prácticas en el Hospital regional de Río Gallegos y dijo: “Hemos hecho prácticas en el Hospital y en diferentes centros de salud, nos conocen muchos profesionales y es necesario que podamos colaborar. Nos comunicamos con la subsecretaría de Hospital y estamos en tratativas para la habilitación, tenemos trabas en educación y salud, llevamos 3 años y medio y necesitamos poder ejercer”.