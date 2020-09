Hogares de Ancianos: Roquel pidió una Jefatura Departamental de adultos mayores

En el día de hoy se confirmó el fallecimiento de una mujer de 90 años con coronavirus que se encontraba en un Hogar de Ancianos que funciona en el barrio 499 Viviendas. Oportunamente el concejal Leonardo Roquel (UCR) había solicitado que se intensificaran los controles y la fiscalización de este tipo de Hogares que funcionan en la ciudad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Roquel se refirió a esta situación y dijo: “Lo planteamos primero en el COE local y luego en el Provincial, es la necesidad para armar un equipo interdisciplinario y tener un control en las situaciones actuales de adultos mayores en este tipo de Hogares. En este equipo yo pedía que hubiera una sanitización en los centros de adultos mayores, sean privados o dependan de la Provincia. Que haya un protocolo grupal y que se pueda asistir a todos por igual, y también garantizar el recambio en caso de que haya algún caso positivo”.

Roquel agregó: “Hoy no hacemos autopsia para saber si un adulto mayor fallece por COVID19 o por otra patología en particular. Me parece que no es muy difícil de resolver y podemos pedir un mejor funcionamiento en esto. Por eso es que pedimos la creación de una Jefatura de Departamento de Adultos Mayores para poder asistirlos como corresponde”.

Ante la consulta sobre la cantidad de hogares que asilan a adultos mayores, Roquel sostuvo que son alrededor de 40 hogares, entre hogares públicos y otros con una cuota paga o privada. Sostuvo que desde el COE Municipal no tienen la cifra exacta de la cantidad de adultos atendidos y de cómo se cumplen los protocolos en las diferentes dependencias, por lo que sentenció "son grupo de riesgo y es donde se debe fortalecer los cuidados".

Finalizando, el concejal Roquel fue consultado por el fallecimiento de este adulto mayor por COVID19 y el seguimiento a lazos estrechos o que mantuvieron algún contacto con la víctima, Roquel destacó que “Hoy presentamos una nota a la Secretaría de Desarrollo Municipal y ver qué protocolos seguimos en los hogares y en este caso sobre todo. Necesitamos armar un plan de contención entre la Municipalidad de Río Gallegos y la Provincia, para proceder de igual forma en todos los hogares”.