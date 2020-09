Dr. Horacio Córdoba: “Tenemos no menos de 2 años por delante con esta pandemia”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Córdoba, médico integrante del COE Río Gallegos destacó la situación epidemiológica quea enfrenta la capital y sostuvo: “Ayer tuvimos la reunión del COE y planteamos la situación complicada y el 20% de irresponsables que no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. La realidad nuestra en el punto epidemiológico, señala que tenemos un 50% de casos positivos en la ciudad y no importa tanto los contagiados, sino la gente que necesita una cama o una internación”.

Por otro lado, Córdoba agregó: “Necesitamos disminuir la circulación, si tengo que salir, la única forma de cuidarme es usar el barbijo, el distanciamiento y el lavado. Hoy uno va por la calle y se encuentra con gente que no lo usa el barbijo, tenemos que cuidar a la gente, tenemos que cuidar al adulto mayor. Hay que ser más responsables. Hoy el uso del tapabocas ya debería ser declarado como obligatorio" aseveró.

Ante la consulta respecto al porcentaje diario de contagios y el aumento de los mismos, Córdoba afirmó “El contagio está principalmente en reuniones sociales, está en ambientes cerrados donde no se usa el barbijo, se pierde el distanciamiento y tenes un tosedor. Nos empezamos a encontrar que con un solo tosedor, aumentan exponencialmente los contagios, que es lo que nos pasó":

Finalizando, el pediatra y presidente del Colegio Médico destacó que el sistema de salud está colapsado ante esto concluyó: “Estamos en una pandemia que se presentan cada 100 años. Cuando se presentan vienen y se quedan, tenemos un promedio de 2 años por delante con esta pandemia, lo cual indica que para el 2022 se estaría saliendo de todo este casos, la única forma de frenar esto es cuando bloqueas el virus, con una vacuna o un medicamento. Esa es la solución principal, además de las medidas de cuidado y del aislamiento en nuestro caso”.

"No relajarse, disminuir la circulación, las normas mínimas de higiene es por allí tenemos que seguir. La verdad que después de ver lo que viene pasando en la ciudad, con gente que se sigue juntando, hacen reuniones o cenas, a esos Superman de la antipandemia yo los llevaría al sector crítico de covid19 del Hospital y les mostraría a esa persona destruida por la pérdida de un familiar o a ese hijo que tiene un padre internado y que no lo puede ver, para que vean si esto es mentira o no. No sirve tampoco tener miedo o encerrarse, porque eso termina generando otras patologías mentales, depresión y eso es terrible para nuestro sistema inmunológico" concluyó.