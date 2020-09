Trabajadores de ASIP con medidas de fuerza. “El bolsillo del trabajador no está en cuarentena”

Los trabajadores de la ASIP y de FOMICRUZ han hecho sus reclamos a raíz de una falta de recomposicion salarial por parte del estado.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gustavo Saldivia, trabajador de ASIP comentó la situación actual de los trabajadores de ASIP y dijo: “Esto viene de una discusión hace más de 8 meses, los trabajadores de ASIP habían abierto paritarias para Febrero y por la pandemia se atrasó y se dilató todo”.

Ante la consulta respecto a si es una recomposición no lograda o si el ofrecimiento por parte del estado no era el suficiente, Salinas destacó: “Hubo un ofrecimiento en Febrero pero luego no hemos tenido otra paritaria, quedó en la nada, nos cortaron cualquier tipo de diálogo después que rechazamos el 15% ofrecido por ellos”

Por otro lado, Saldivia se refirió a que ASIP dispone paritarios sectoriales y que por la pandemia el Gobierno sostuvo que no se pueden abrir paritarias presenciales. Ante esto destacó: “Nosotros promovemos el hecho de hacer la paritaria virtual, el bolsillo del trabajador no está en cuarentena. Nos pidieron realizar un acuerdo salarial, de manera online, el tema es que desde que los trabajadores rechazamos el 15% ofrecido por el gobierno, nos cortaron desde el ejecutivo todo tipo de diálogo”.

Finalizando, Saldivia destacó que los ofrecimientos por parte del poder ejecutivo siempre fue el mismo y que el argumento establecido es que a todos los organismos se les brinda el mismo porcentaje y deben acatarlo. Salinas explicó que “para que nos vamos a sentar si no podemos debatir nada, observamos por ejemplo aumentó del 20% a diputados, docentes a canal 9 y si no aceptamos el 15% ofrecido por ellos, nos quitan cualquier diálogo. No nos podemos olvidar que en ASIP de 170 trabajadores, 140 trabajadores están afiliados a ATE que tiene un convenio colectivo de trabajo y por eso apuntamos a la negociación colectiva y no a la imposición salarial”.