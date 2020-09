Asociación de Pescadores: "Hay pescadores que necesitan llevarle un plato de comida a sus hijos"

Desde la Asociación de Pescadores de la localidad de Río Gallegos intentarán retomar la actividad para poder llevar alimento a muchos de los damnificados por la pandemia. Por otro lado, muchos integrantes de la asociación necesitan pescar para poder obtener una ayuda económica y comercial.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Angel Venegas, Presidente de la asociación de Pescadores de la localidad de Río Gallegos comentó el trabajo solidario realizado y dijo: “Necesitamos que los pescadores individuales puedan salir, a rebuscársela y a ganar alimento para la familia. Si les va bien pueden vender o comprar mercadería, hay trabajadores particulares y no pueden laburar por el tema de la pandemia y es todo muy duro realmente”.

Ante la consulta respecto a la soledad de la actividad de pesca, que se realiza al aire libre y los no impedimentos para la habilitación, Venegas dijo: “Para mi es negativo, habilitan comercios, rubros y otras cosas en las que se amontona gente y a nosotros no. Es una actividad solitaria, con distancia y te colocas a 10 metros del pescador más cercano, es una actividad segura”.

Finalizando, Venegas se refirió a los diferentes lugares y la posibilidad de asistir para poder trabajar, ante esto concluyo: “El problema es que el pescador que necesita pescar, sale a buscar un plato de comida para sus hijos y los pueden multar o iniciarles una causa penal. Nosotros presentamos una nota con protocolo establecido pero no nos habilitan, no podemos vivir en la playa y cumplir con la distancia de 500 metros de circulación, no estamos en la misma situación”.

Por último, Venegas dijo que son alrededor de 580 pescadores que integran la asociación y la cantidad de gente que pesca para sobrevivir es mucha. Destacó que no hay peligro de contagios en el desarrollo de la actividad y esperan una pronta respuesta por parte del ejecutivo.