Paritaria municipal: SOEM rechazó la oferta y el Municipio explicó alcances del aumento

Lo explicó el Jefe de Inspecciones de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos. Detalló los controles que realizan en los controles en la etapa de aislamiento, fiscalizando los protocolos de seguridad, pero aseguró "el comercio cumple las normativas, el problema son los particulares que alquilan espacios para hacer actividades que no están permitidas".

Fue el crudo relato del Dr. Freddy Sánchez Céspedes, profesional de la salud del nosocomio local. Sostuvo que "el Hospital está colapsado y hay que decirlo con todas las letras". Pidió a la comunidad que evite reunirse y aseguró "no queremos llegar a situaciones extremas porque ya la estructura hospitalaria no da para más". "Ya no sabemos cómo decirlo para que se entienda" aseguró.